桃市府發布2026農產月曆「馬力食足」 張善政：藝術設計展現桃園農業之美
桃園市長張善政12日下午於市政會議前，率領局處首長及2026桃園農產月曆設計總監蕭青陽共同宣傳「2026桃園農產月曆」。張市長表示，去（113）年推出的「蛇馬龍舞」月曆廣受歡迎，今（114）年農產月曆主題是「馬力食足」，再度邀請蕭青陽老師操刀，以藝術結合農業為核心，透過全新視覺設計展現桃園農業之美。
張善政指出，2026年版月曆依據民眾回饋調整版面，放大日期格方便長者書寫，兼具實用與美感。今年行銷也結合樂天桃猿職棒隊，以運動形象連結城市品牌，展現桃園活力與創意。
設計總監蕭青陽表示，今年桃園農產月曆由多位臺灣水彩畫家共同創作，融合農村風光與在地文化，描繪桃園四季豐收景致。團隊歷時半年走訪各地農村與漁港，以藝術筆觸捕捉桃園農業的多樣面貌與生命力。他感謝農業局支持，讓藝術與農業融合，讓「桃園農產月曆」成為城市形象象徵。
農業局表示，2026 桃園農產月曆以「馬力食足」為封面主題，寓意桃園五穀豐登、豐衣足食。月曆素材結合在地農產特色，包括拉拉山水蜜桃、象徵好事發生的柿子與花生，以及草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等時令水果；背景搭配有李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道、竹圍漁港、永安漁港觀光漁市等水彩畫，用圖說展現桃園之美。
農業局指出，延續 2025 農產月曆好評，市府連續第二年力邀蕭青陽老師操刀，集結藝術家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩、蔡岳霖及攝影師謝文創、蕭帷軒共同創作，將桃園農業的多樣與美麗，轉化為一幅幅動人的藝術作品。
農業局並表示，2026桃園農產月曆此次特別與樂天桃猿球隊合作，由副隊長梁家榮及林智平、余德龍、朱承洋、張閔勛、林承飛、成晉、王志煊、林政華、陳柏豪、莊昕諺、宋嘉翔、李勛傑、蘇俊璋等14位球員共同參與。他們分別以自己的生日或幸運月份為主題拍攝宣傳照，藉由冠軍球員的魅力推廣桃園農業特色。
農業局補充，2026桃園農產月曆將於11月22日起在「桃園仙草嘉年華」活動現場限量發送，詳情請上「桃園好農」臉書粉絲專頁查詢（https://reurl.cc/qK1om3）。
