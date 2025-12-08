桃市府發表《桃園女力關鍵報告》 為婦女創造更多可能

114年桃園女性新經濟創生行動年會今日登場。圖：市府提供

桃園市長張善政今（8）日上午前往桃園區，出席「114年桃園女性新經濟創生行動年會」，並頒發獎狀予7組入圍的婦女創新團隊。張善政表示，此次年會發表《桃園女力關鍵報告》，市府歷時半年完成5區婦女人力與需求盤點，依據各區特性規劃更精準的婦女培力與發展路徑，協助婦女找到適合的成長方向；明（115）年需求盤點也將再擴及3區，逐步完成全市婦女人力調查，為桃園婦女創造更多可能。

114年桃園女性新經濟創生行動年會以「數據力×行動力×影響力」為主軸，發表《桃園女力關鍵報告》。圖：市府提供

張善政指出，桃園為全國新住民比例最高的縣市之一，市府自去年1月1日成立婦幼發展局，為全台唯一以婦幼為核心的專責局處。許多新住民婦女在生活、家庭與職涯需重新建立支點，市府將持續透過婦幼局推動各項支持措施，協助她們在台灣獲得更好的發展與機會。

婦幼局表示，此次年會以「數據力×行動力×影響力」為主軸，發表《桃園女力關鍵報告》，從人口、就業、經濟、照顧到安全等面向，系統性分析桃園13區女性現況，做為後續政策制定的重要依據。此外，此次年會規劃「職家女性與友善職場」、「地方創生與經濟行動」兩場主題論壇，邀請企業、在地團隊與跨局處首長分享策略與成果。

婦幼局指出，此次展覽內容後續將於桃園市婦女館2樓北區婦女中心展出，歡迎有興趣的市民朋友前往觀展，展期自明(9)日起至本(12)月底止。《數據之上織共好：桃園女力關鍵報告》全文可至婦幼局官網參閱。

