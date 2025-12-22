桃市府續推林口特定區工五工業區擴大案

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市長張善政在媒體專訪中表示，市府團隊正努力讓「華亞科技園區擴大案」敗部復活。桃園市都市發展局今天表示，不會受弊案影響，林口特定區工五工業區擴大案將持續進行。

張善政在今天刊出的媒體專訪中表示，產業發展不能等，更不應因前人的弊案而卡關。他透露，市府團隊正努力讓「華亞科技園區擴大案」敗部復活，「弊案歸弊案，但建設不能斷」，將以「科技人的精準」與「工程師的務實」為桃園開大路，並帶動台灣創新局。

根據市政府資料顯示，林口特定區工五工業區又稱華亞科技園區，占地約158公頃，是全球半導體產業重要生產基地，但園區飽和已久，園區內約22家廠商亟需擴建土地，所需產業用地約32.93公頃。

桃園市政府都市發展局說，不受弊案影響，林口特定區工五工業區擴大案將持續進行，林口工五擴大案位於林口特定區計畫內農業區，基地位於A7整開區及工五工業區間，面積約50公頃採區段徵收方式整體開發。110年4月內政部都委會同意提內政部土徵小組，同年12月7日土徵小組專案小組審議公益性及必要性暨現勘會議，其中樂善寺也表達願意參與區段徵收。

都發局說，111年12月經內政部都委會第5次專案小組審議，決議為提內政部都委會大會審議。該次會議中樂善寺出席代表反對以區段徵收方式開發為產專區。華亞科擴大案過去因地主意願整合而緩下來，去年7月起市府全力配合司法調查，近期地主亦有人詢問進度，市府也會積極和地主溝通。

後續林口特定區也將配合捷運路線等引導發展，市府也會通盤進行都市規劃，工五工業區擴大也將一併納入考量。

經濟發展局表示，AI伺服器、CXL 記憶體與高階 GPU 的爆發，正驅動桃園產業用地需求質變。由於高算力設備對承重、電力與液冷散熱的嚴苛要求，企業急需高規格先進廠辦。今年光是龜山區就有許多科技及傳產業者投入新廠及中心擴建，許多廠商也規劃在北桃園設立算力中心，顯示桃園已成高階運算供應鏈首選。

經發局說，根據統計，桃園工業地產交易規模長年佔全台逾三成。憑藉機場物流與北台灣人才優勢，不僅吸引 ODM 主機廠，更帶動散熱、機電與測試設備商群聚。從研發試產到倉儲物流的完整鏈條，正加速推升桃園工業土地的剛性需求與開發價值。目前北桃園地區向經發局投資服務中心提出尋地申請的需求34件，將近52公頃。（編輯：張銘坤）1141222