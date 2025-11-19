桃市府聯合稽查強力執法 南門市場災後拆除周邊交通良好





配合南門市場災後拆除工程進行，桃園市政府聯合稽查小組19日起加強巡查，除了清除周邊店家或攤商占用道路之物品，警方也同步針對違停汽機車開單取締，呼籲店家及購物民眾遵守相關規定，還給市民一個良好的停車及行路空間。

市府經發局指出，南門市場災損區域拆除作業進度超前，考量市場周邊重要道路包括南華街及文化街、三民路部份店家及攤商長期違規佔用道路並造成環境污染，市府聯合稽查小組近日已公告提醒業者自行移除占用道路、妨礙交通物品，並於今日起加強巡查，全面清除占用道路物品，另外針對未停在停車格內的違停汽、機車，由警方勸導趨離，未配合者依法開單取締。



廣告 廣告

配合南門市場災後拆除工程進行，桃園市政府聯合稽查小組加強占用道路、違停等巡查。

經發局市場科長陳慶仁表示，南門市場災後重建工作包含南華街交通整頓，17日起會同里長告知店家及攤商配合，今日起執行清除及取締，凡是超出道路水溝蓋以外、佔用道路範圍的所有障礙物一律視為廢棄物，由環管處協助清運。

此外，陳慶仁也呼籲市民到南門市場採買，汽機車須停放至停車格內，切勿違規停車影響交通，警方將加強巡鑼，未配合者將會開單取締。

配合南門市場災後拆除工程進行，桃園市政府聯合稽查小組加強占用道路、違停等巡查。

經發局提醒，拆除期間文化街(三民路－南華街)、南昌東街及南昌西街路段於114年11月17日至12月6日實施交通管制，請民眾配合現場指引。有停車需求民眾，建議車輛可停放至南門停車場及文昌公園停車場，共同維持周邊交通順暢。拆除工程期間，南華街（中山路－中華路）汽車格同步開放機車臨停共用，開放期間仍維持汽車收費方式。

配合南門市場災後拆除工程進行，桃園市政府聯合稽查小組加強占用道路、違停等巡查。

更多新聞推薦

● 鄭黃會盼藍白「全方位合作、無死角」 鄭麗文相信「藍加白」會是台灣主流