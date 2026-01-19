桃市府自辦首件公辦都更上梁 舊司法園區都市再生新指標

桃園市長張善政主持桃園區正光路公辦都更上梁。(圖/曾增勳攝)

記者曾增勳

桃園市長張善政今天主持桃園區正光路公辦都更上梁典禮，為社宅1房、2房、3房樣品屋開箱，該都更也是首件桃園市政府自辦興建公辦都更案，與南側已招商成功的正光花園新城海砂屋公辦都更基地共1.6公頃，將是桃園舊司法園區街廓更新再生指標，張善政表示，正光路公辦都更將興建2棟社會住宅及1棟行政大樓，預計明（2027）年底完工、2028年入住。

桃園區正光路公辦都更基地面積0.84公頃，首件由桃園市政府自辦興建的都更案，自2019年啟動、2023年開工迄今，計畫興建3棟大樓，目前上梁封頂施工進度約42%，工程略超前，完工後將提供2棟社會住宅共255戶，及1棟行政大樓將提供警察辦公及宿舍的警政大樓，該工程同時將協助打通正光路71巷瓶頸道路，改善仁愛市場舊街區，交通連接正光路，打造社區新亮點。

桃園市政府首件自辦興建公辦都更案，明年底3棟大樓完工。(模擬示意圖/桃園市政府提供)

張善政表示，2年半前主持正光路公辦都更開工，如今工程上梁封頂是一個里程碑，期待明年底這3棟大樓完成，預計今年底至明年將啟動社會住宅招租作業，提供需要的民眾進行相關工作，同時提供該社宅的1至3房樣品屋開箱，社會宅共255戶，其中20%提供結婚不到2年、有孩子的3代同堂家庭優先申請，住宅品質非常好，希望打造桃園宜居住宅環境，讓年輕夫妻不必擔心生育和住的問題。

市府都發局住宅發展處表示，正光路公辦都更案與南側的正光花園新城的首件海砂屋公辦都更案毗鄰，目前正光花園新城海砂屋公辦都更完成招商，將由桃園住都中心預計3月簽約，兩處公辦都更基地總共1.6公頃，都更將帶動舊司法園區都市街廓改頭換面，及串聯桃園市政府辦公大樓擴大改變都市新風貌。