桃市府與日本旅行社合作 盼桃園成為修學旅行地點首選

桃園市政府今（114）年11月28日與日本第二大旅行社「株式會社日本旅行」簽署「教育旅遊合作意向書（MOU）」，正式建立跨國策略夥伴關係，結合桃園觀光資源與多元的教育體驗場域，並搭配株式會社日本旅行辦理教育旅遊的深厚經驗，推動多元文化交流與城市觀光同步發展，打造桃園為日本學生海外教育旅遊的首選目的地。

透過此次合作結合桃園觀光資源與多元的教育體驗場域，並搭配株式會社日本旅行辦理教育旅遊的深厚經驗，推動多元文化交流與城市觀光同步發展。圖：觀旅局提供

觀光旅遊局表示，日本海外教育旅遊在疫情前的2018年達到高峰，逾3700校、23萬名學生至海外學習，其中超過500校、近6萬名學生造訪台灣，是日本學生最喜愛的海外目的地之一。疫情趨緩後，海外修學旅行市場快速回溫，日本各大旅行社也積極尋找兼具教育資源、多元文化與觀光體驗的新興城市。株式會社日本旅行於今年8月實地拜訪觀旅局後表示，桃園具備航網便利性、豐富的觀光資源、完備的旅宿量體與良好的教育交流條件，加上閩南、客家、原住民族與滇緬等多元文化特色，使桃園在教育內容與城市體驗上皆具深度。多面向的學習場域結合多樣化景點遊程，使桃園在教育旅遊與觀光旅遊市場中展現高度競爭力。

廣告 廣告

此次簽署MOU是桃園推動教育旅遊與國際觀光合作的重要里程碑。圖：觀旅局提供

觀旅局指出，在此次合作中，雙方將以「教育旅遊」為主軸，同時兼顧城市觀光的整體效益，透過桃園完善的教育場域與觀光設施，以及雙方資訊共享與深化交流，建立穩固的合作夥伴關係，推動下列實質合作方向，包含開發桃園市教育旅遊內容，整合桃園獨特的歷史人文與自然生態資源，開發專屬的教育旅遊內容，將課本知識轉化為實地體驗；建置桃園市各級學校與國際交流協調機制，提升接待效率；推動日本學校與桃園市學校之國際交流，透過實地互訪，培養學子的國際視野；促進永續旅遊並支持桃園地方創生，響應聯合國永續發展目標（SDGs），深入地方鄰里，帶動在地經濟。透過此次合作，桃園不只是旅遊目的地，更將成為國際教育交流的重要基地。未來，桃園將持續優化教育旅遊環境，期待透過年輕世代的交流，深刻感受桃園的友善與魅力。

觀旅局長陳靜芳表示，此次與株式會社日本旅行簽署MOU，是桃園推動教育旅遊與國際觀光合作的重要里程碑。桃園擁有兼具教育價值與旅遊亮點的多元場域，無論是SDGs永續發展學習、文化體驗、產業參訪，或觀光景點遊程，皆能依日本學校需求量身打造。

陳靜芳更進一步指出，修學旅行常是日本學生人生中首次海外旅遊，「希望日本學生能在桃園學習、在桃園體驗、在桃園留下美好回憶。未來也期待他們以商務旅客、家庭旅遊或深度旅遊的方式再次踏上桃園，形成教育旅遊與觀光轉換的正向循環。」

觀旅局補充，此次MOU由觀旅局長陳靜芳、教育局長劉仲成及株式會社日本旅行代表取締役社長吉田圭吾共同簽署，桃園市旅館商業同業公會理事長許長壽、桃園市立內壢高中校長蘇鴻明、桃園市立壽山高中校長黃華彩、桃園市立觀音高級中學校長鄭齡憶及經濟發展局股長吳文豐亦到場見證，展現市府各局處攜手推動教育旅遊與國際觀光合作的堅定決心。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

大貓熊「圓圓」邁入高齡生活 健康狀況曝光

張善政與澳洲辦事處代表會面 盼促進雙方更多合作