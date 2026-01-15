桃市府舉辦危險物品申報說明會 經發局：申報不實最高可處500萬元罰鍰





為強化工廠安全管理、守護一線救災人員安全，桃園市政府經濟發展局14日在市府B2大禮堂舉辦「工廠危險物品申報規定與常見錯誤解析說明會」。本次活動吸引轄內一般登記工廠、特定工廠及首批公告之高風險場所業者逾200家代表踴躍參與，場面熱絡，顯見產業對防災管理的高度重視。

經發局指出，精確的危險物品申報是防災防線的重中之重。透過申報制度，主管機關能精準掌握廠內化學物質的種類、地點及數量，其核心效益包含：

預防端： 降低爆炸、洩漏及中毒等化學災害機率。

廣告 廣告

救災端： 事故發生時，即時提供消防人員正確資訊，避免因誤判導致二次傷害。

管理端： 協助企業落實自主管理，建立企業安全文化並降低營運風險。

桃市府經發局舉辦危險物品申報說明會。

經發局提醒，凡工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，不論工廠身分為何，均須落實以下義務：

1. 即時申報： 事實發生次日起10日內主動申報。

2. 定期申報： 每年1月及7月辦理定期申報。

3. 強制保險： 依法投保公共意外責任保險。

逾期或未依規定申報者，最高可裁處新臺幣500萬元罰鍰，業者切勿心存僥倖。

經發局強調，正確申報與防災改善方案是保護市民與員工安全的重要基礎。市府呼籲尚未完成相關作業的業者，可透過「工廠危險物品申報」網路申報系統(https://serv.gcis.nat.gov.tw/fdas/fda/dangLogin.jsp)辦理線上申報。

如有申報疑義，歡迎洽詢經發局工業行政科（03）3322101分機5169。



更多新聞推薦

● F-16飛官墜海失聯第9日 空軍司令部：已完成黑盒子定位，將請專業團隊打撈