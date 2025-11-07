桃市府表揚職安衛與母性健康優良單位 肯定打造安全友善職場典範

桃市府表揚職安衛與母性健康優良單位，張善政市長肯定打造安全友善職場典範。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政七日出席「桃園市職安衛、母性健康優良單位及人員頒獎典禮」，並體驗VR工安教育。張善政表示，桃園是全臺重要的工業城市，亦有眾多機關及航站，市府持續重視勞工安全、衛生及友善職場環境的推動。獲獎企業在職安與母性健康推動上皆深具創意與用心，不僅打造安全舒適的工作環境，也展現企業社會責任的最佳實踐，期盼成為全市企業的標竿，帶動更多業者投入友善職場行列。

張善政指出，本次共有十家企業及三位人員獲獎，皆為勞動局遴選出的職業安全衛生及母性健康友善典範。許多企業運用虛擬實境（VR）模擬真實職災情境進行教育訓練，技術逼真且成效顯著，能讓員工在面臨突發狀況時發揮更高應變能力，落實「預防重於治療」的安全理念。

廣告 廣告

勞動局表示，職業安全衛生是每個工作場所的根基，唯有在安全的環境中，勞工才能安心工作，企業才能穩健發展。本次論壇以「科技防災」為主題，結合AI影像辨識、人因工程及延伸實境應變訓練等創新技術，展現桃園在智慧工安領域的領先實力。市府期盼透過活動，激勵更多企業與員工重視職場安全，共同打造安全、健康、友善的工作環境。

勞動局指出，本次共頒發「推行職業安全衛生優良單位及人員獎」、「母性健康守護聯盟－模範事業單位獎」與「致謝事業單位攜手推動桃園市政府職安衛活動」等獎項。其中，臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠及陸軍通信電子器材基地勤務廠榮獲「勞動部五星獎」最高榮譽；葡萄王生技、日月光半導體中壢分公司及台灣美光晶圓科技等企業亦獲優良人員獎，展現桃園產業界在職安衛推動上的卓越成果。