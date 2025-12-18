桃市府試推學校垃圾專用袋 蘇俊賓：市府、學校及志工攜手推廣

桃市府試推學校垃圾專用袋，市府、學校及志工攜手推廣，校園垃圾減量有效降低負擔。





桃園市自今年12月起推動非家戶垃圾費「隨袋徵收」政策，並於公家機關、市場及學校等場域試辦。為確保政策順利推動並貼近校園實際需求，桃園市副市長蘇俊賓17日上午也前往桃園區青溪國小，實地了解第一線執行情形，並與校長一同向師生進行宣導。蘇俊賓表示，校園是推動環境教育最重要的場域，學生在學校落實垃圾減量與資源回收，不僅能培養正確環保觀念，也能將習慣帶回家庭、影響家人。市府推動隨袋徵收，目標在於以務實、可行的方式達成垃圾減量，後續也將請環保局持續依據第一線回饋滾動檢討調整，確保學校在不增加負擔的前提下順利推動。

蘇俊賓指出，他特別選在校園一早進行環境整理時前往了解專用垃圾袋的實際使用狀況。由於校方長年加強源頭減量與分類教育，垃圾實際產生量並不高，全校約1,650多名師生每日僅約產出1.5袋120公升的專用垃圾袋。他也與青溪國小徐衍正校長交流政策執行經驗，徐校長表示，各班學生早已在教室內完成一般垃圾與資源回收物分類，每日定時集中清運，並在校園志工長期協助下進行回收分類作業，相關制度已行之有年，因此此次配合環保局推動專用垃圾袋政策，執行上並未遇到太大困難。

校園現場各式資源回收桶一字排開，不管是寶特瓶、鐵鋁罐或廢乾電池等該怎麼丟都一目了然，多位志工甚至服務超過30年以上，從小孩就讀青溪國小時做到現在孫子也就讀青溪國小，她們無私的付出，也教育著下一代要身體力行垃圾減量。她們告訴蘇俊賓說，學生們對於分類和減量原本就有概念，透過清楚明白地說明，目前同學們的配合度都沒有問題，蘇俊賓也感謝所有的志工夥伴協助，讓這次專用垃圾袋政策實施起來更順利。

環保局表示，本次隨袋徵收政策對象僅限清潔隊收運之機關、學校及市場，不包含一般民眾。為避免民眾將家戶垃圾帶入校園丟棄，環保局已協助學校設置「垃圾請自行帶走」、「勿任意棄置垃圾」等標語，並請學校將垃圾子車上鎖。對於常遭棄置垃圾包的校園，環保局已與學校建立通報巡查機制，若發現違規情形，將立即通知區隊稽查人員會勘並破袋稽查；若情況持續，將研議架設監視器取締不法，違規者最高可依《廢棄物清理法》裁處新臺幣 6,000 元。

