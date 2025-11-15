桃市府跨局合作打造多元市集 「2025天光威購節」盛大開幕





桃園市「2025天光威購節－天光市集」15日下午於中壢銀河廣場熱鬧登場，桃園市副市長王明鉅蒞臨主持開幕儀式並頒發年度「客家十大精品」獎項。本屆活動除延續深受民眾喜愛的天光市集，更首次跨局合作結合原住民族行政局、青年事務局及文化局，呈現多元文化共融的市集風貌；同時也攜手中壢SOGO百貨、威尼斯影城與六和商圈，以購物節模式整合商圈與企業能量，帶動地方商機，帶動客家品牌與在地產業同步亮相。

王明鉅副市長在客家事務局副局長饒佳汶、原民局長巴奈·母路、婦幼局長杜慈容、中壢區長李日強、文化局主任秘書張至敏、青年局主任秘書李訓智陪同中與會，市議員葉明月、劉曾玉春、客家文化基金會董事鄭麗華、以及中壢六和商圈與SOGO百貨代表等皆到場共襄盛舉。



廣告 廣告

桃園市副市長王明鉅、客家事務局副局長饒佳汶共同鳴鑼為「2025天光威購節」進行開幕。





活動開幕由日本橫濱花式調酒冠軍梁嘉仁以「客家創意飲調」揭開序幕，吸引現場民眾目光。今年市集規模再升級，集結超過40間品牌進駐，原民局與青年局亦推薦多家優質攤商，共同打造展現原民風味、青年創意及客庄文化特色的「多元市集」，呈現桃園多元族群共榮的城市氣質。

活動另一亮點為「第二屆客家十大精品」頒獎典禮，由王明鉅親自授獎給十家入選品牌。得獎產品涵蓋客家文創、工藝與農產等三大面向，各家品牌從素材選擇、造型設計到文化故事融入，都展現客家美學的創新與精緻化，象徵桃園客家產業正邁入更成熟、多元的發展階段。

桃園市副市長王明鉅與客家十大精品商合影。





王明鉅表示，「天光雜貨店」今年營收已突破去年成績，顯示客家文化商品具備市場吸引力。期許明年銷售額能挑戰千萬元，進一步擴大客家品牌的市場能見度。他也強調，本次由多個局處及企業共同串聯，市集匯集多樣美食、文創、手作等攤位，希望市民把握週末至現場體驗桃園獨有的文化魅力。

桃園市客家文化基金會表示，本屆天光市集11/15～16為期兩天，除升級為購物節型態外，更強化市場導向，希望帶動客家品牌曝光與銷售。天光店同步推出「天光年終慶」，活動自即日起至12月16日，提供多項商品優惠、團購方案、滿額贈與抽獎活動，並特設「客家十大精品專區」，延續市集熱度，鼓勵民眾前往支持優質客家品牌。

更多活動資訊與優惠內容可至天光威購節活動網站查詢。

小朋友參加天光市集闖關遊戲，玩的不亦樂乎。





小朋友參加天光市集闖關遊戲，玩的不亦樂乎。





現場表演吸引眾多民眾參與反應熱烈。

更多新聞推薦

● 結束訪歐行抵台 蔡英文：台灣需要我，我就會在