桃市府跨局處打造兒童友善城市，張善政市長：持續精進婦幼照護與服務。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十二日下午主持市政會議，聽取婦幼局「以童為本 權桃共好—CRC生存及發展權之實踐與行動」專題報告後表示，桃園是全臺唯一設有婦幼專責局處的城市，婦幼局自成立以來，積極推動多項開創性政策與措施，感謝所有同仁努力投入，展現市府婦幼政策的前瞻視野與精準規劃，期勉所有同仁持續精進婦幼照護與服務，打造桃園成為幸福宜居的婦幼友善城市。

王明鉅副市長表示，桃園正面臨少子化與新生兒發展遲緩比例偏高雙重挑戰，目前約有一成多新生兒屬早產或低體重等高風險族群，去（一一三）年通報個案逾三千八百名，突顯完善早期療育與家庭支持服務的重要性。市府將持續檢視托育政策與服務模式，強化臨托喘息與托育資源分布，並研議提升保母待遇及誘因，提供身障家庭與育兒家庭更多支持；同時優化公共托育、準公共托育等補助機制，讓家長能即時獲得更多托育支援，打造更完善的育兒友善環境。

婦幼局長杜慈容表示，全臺少子化挑戰日益嚴峻，截至十月底，全臺新生兒數較去年同期減少約一萬九千人，桃園亦減少約二千六百人，預估全年將減少逾三千人。為因應此趨勢，市府以跨局處合作為核心，推動友善職場、婚育住宅等多元政策，全力營造支持家庭生養友善環境；同時在普遍性育兒支持外，也針對早產、低體重、發展遲緩等特殊需求幼兒，身心障礙、新住民、未成年、偏鄉孕產婦等族群，提供更細緻的服務。此外，婦幼局將於年底全面完善行政系統，導入智慧化服務，並將於市民卡APP增設「婦幼專區」，提供更簡政便民的育兒支持。

婦幼局表示，兒童是國家未來的主人翁，保障其生存與發展權益是政府的重要責任。市府秉持《兒童權利公約》（CRC）精神，持續推動兒童健康、安全與福利等多項政策，涵蓋提升醫療可近性、加強居家安全防護及建構友善托育環境等措施。此外，面對少子化與家庭型態多元化挑戰，市府整合跨局處資源，積極推動孕產照護、托育支持、教育平權及社區共融等多元政策，積極打造「兒童友善城市」。