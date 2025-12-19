桃市府跨局處清整 展現富岡「潔淨小鎮」新亮點

市府跨局處清整，展現富岡「潔淨小鎮」新亮點。





為期16天的2025 年富岡鐵道藝術生活節圓滿落幕，共吸引近16萬1,902人次湧入富岡老街與車站周邊。為維持富岡小鎮在大量遊客下仍保持整潔，桃園市環保局與區公所、交通局、文化局及在地商家通力合作，加強活動前、後環境維護。活動期間共清除10公噸垃圾、清掃道路1.5公里，並投入超過160人次清潔隊員與志工同步維護環境。

環境管理處張書豪處長表示，為因應車站與老街的高人潮，清潔隊每日加強路面洗掃、雜物清除與熱點巡檢，確保旅遊環境整潔舒適。同時，楊梅區中隊於車站前架設 AI 科技執法攝影設備，即時偵測亂丟菸蒂及垃圾行為，活動期間共告發 6件違規案件。科技執法搭配現場巡查有效提升「可見度」，使環境髒亂狀況明顯下降。

環保局指出，考量富岡車站周邊平時有大量外籍通勤者，環保局也與周邊餐飲商家合作，張貼 中、英、印尼、越南等多國語言宣導標語，提醒旅客垃圾不落地與菸蒂正確丟棄規定，讓外籍旅客能更容易理解在地生活規範，強化富岡「國際友善、潔淨小鎮」形象。

環保局表示，本次活動前後也完成多項環境改善措施，包括：富岡車站完成外觀整飾評估、交通局增設停車位改善機車停放秩序、文化局更新碾米廠舊址外牆並增設具在地特色的裝置藝術，使站前街景更具視覺亮點。多單位合作讓富岡站前呈現煥然一新的城市風景。

環保局強調，活動落幕後，富岡老街與車站周邊仍將持續執行例行巡查與環境維護，確保景區整潔永續。呼籲市民與遊客共同維護旅遊環境，垃圾應投入垃圾桶、菸蒂務必熄滅後再丟入指定設施，違規者將依《廢棄物清理法》裁罰，最高可處新臺幣 6,000 元。市府也將持續強化環境維護與城市美學，讓富岡成為更舒適、乾淨的觀光小鎮。

