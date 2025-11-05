桃市府頒發公共工程高齡友善設計獎 張善政：以貼心實用理念打造宜居城市





桃園市長張善政5日下午於市政會議中，頒發「公共工程高齡友善設計評審優良案件」，同時肯定得獎局處及工程團隊在打造高齡宜居環境上的卓越表現。張善政表示，面對快速邁入高齡化社會趨勢，桃園公共工程設計必須兼顧貼心、實用與安全三大要素，讓長輩在日常生活中感受到便利與尊重。此次獲獎案件涵蓋特優、優等及佳作等多個層級，展現桃園在推動高齡友善設計上的努力已深獲肯定。市府將持續把每一分預算用在真正照顧市民、改善生活品質的地方，朝向更宜居、更溫暖的城市願景邁進。

張善政指出，無論是捷運站、轉運站或社區活動中心等公共設施，都應從使用者角度出發，確保長輩能安全、舒適且方便地使用。這次獲獎團隊的用心與創意，體現市府團隊在工程設計中不僅重視技術，更注重人性化思維，將長者需求列為首要考量。他也勉勵各局處持續將高齡友善理念融入各項市政建設，讓長輩在桃園能活得便利、過得開心，打造真正包容各年齡層的宜居城市。



桃園市長張善政致詞。

工務局表示，本次共有10件工程參與評審，最終評選出「特優」1案、「優等」2案及「佳作」3案。其中，「特優」由捷運工程局「桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站（不含）間地下段土建統包工程」獲得，評審肯定其在垂直與水平動線設計上的周延細緻，並以多元友善廁所設計落實高齡友善理念。

「優等」則為蘆竹區公所「南興水岸、濱海市民活動中心新建工程」及交通局「大溪埔頂轉運站工程」。前者結合建物與公園空間，營造通透、便利的友善環境；後者以合理配置與清晰動線設計，搭配智慧資訊系統，有效提升長者使用的安全與便利性。

工務局指出，「佳作」則由住宅發展處「蘆竹區A10基地及大興段新建社會住宅統包工程」、「桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程」、以及新建工程處「平鎮南勢綜合行政大樓新建工程」獲得，展現市府在住宅、公共建築與多功能行政廳舍中，全面導入高齡友善設計的決心與成果。

