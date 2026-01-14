桃市府頒發無形文化資產保存者證書 張善政肯定粘碧華老師深耕刺繡工藝

張市長頒發桃園市文化資產保存者證書。





桃園市長張善政14日上午主持市政會議，頒發桃園市無形文化資產「傳統工藝－刺繡」保存者證書予粘碧華老師。張市長肯定粘老師長年深耕刺繡工藝，致力於研究、創作與傳承，為保存臺灣珍貴傳統技藝做出卓越貢獻。

文化局長邱正生表示，市府於民國113年正式公告登錄「刺繡」為本市無形文化資產，並認定粘碧華老師為保存者，此項認定不僅是桃園市的重要文化成果，更是我國刺繡工藝無形文化資產保存的重要里程碑。粘老師在傳統刺繡領域技藝精湛、學養深厚，長年投入研究與推廣，對於刺繡工藝的保存與發展具有關鍵影響力。市府未來將持續與粘老師攜手合作，推動刺繡傳統工藝的保存、傳習與發揚，讓珍貴的無形文化資產得以世代延續。

文化局指出，粘碧華老師在刺繡工藝的研究、創作、教學與推廣等面向均卓有成就，足為傳統工藝保存者之典範。粘老師長期投入教育與傳承工作，曾任教於大學相關科系，並持續辦理展覽、講座及傳習課程；此外，她也深入偏鄉及原住民部落小學教授基礎刺繡技法，並為地方及弱勢族群開設課程，以實際行動培育工藝人才、推廣刺繡之美，兼具文化傳承與社會關懷精神。

