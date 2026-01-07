桃市府「員工安心職場全方位行動方案」張善政：強化留才誘因穩健推動市政

市府推動「員工安心職場全方位行動方案」，桃園市長張善政：強化留才誘因持續穩健推動市政。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政七日上午主持市政會議，聽取人事處「員工安心職場全方位行動方案」專題報告後表示，市府各機關應全面檢視業務推動情形，從制度與人力配置著手進行必要調整，並採取雙軌並進策略，一方面持續向中央爭取相關補助與資源支持，另一方面透過提高職務列等等措施，強化留才誘因，確保專業人才留任，穩健支撐市政發展。

人事處長林妙貞說明，市府正積極研議職務列等調整，並向中央爭取放寬員額限制，盼透過更具競爭力的職位設計，強化市府留才誘因，提升人力運用彈性，為各局處組織調整提供更有力的支持。

人事處指出，桃園自改制直轄市以來，人口成長快速，至一一四年間已增加近三十萬人，增幅超過百分之十四，隨著市政建設與民生服務量能持續擴大，各機關業務負荷與人力需求同步攀升。另一方面，人事費用逐年增加，財源卻面臨撙節壓力，加上雙北一日生活圈所形成的人才磁吸效應，使市府在人力留任與補充上承受相當挑戰。市府將配合預算與員額專案審查期程，從業務、人力、經費及流程等面向，審慎檢討各項業務之持續辦理必要性、替代方案及可精簡空間，確保有限人力資源能有效配置於關鍵市政任務。

人事處指出，桃園目前已符合請增員額之指標要件，未來將持續反映人口規模與業務量能實況，向中央爭取編制員額，強化基層執行能量。同時，市府亦推動職務列等調整，自一一五年二月起提高多項二級機關主管、社工及資訊職務列等，藉此提升留才誘因，穩固組織領導梯隊。在人力永續與職涯發展方面，市府持續完善培訓體系，針對不同職級辦理多元課程，涵蓋管理職能、科技素養、人際溝通及女性中階主管培育等，並暢通陞遷與跨機關輪調管道，透過智慧人力系統媒合人才，擴大職務歷練機會，厚植整體人力素質。