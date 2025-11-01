桃市府「舊城新浪漫」市集結合散步地圖
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（1）日下午前往桃園區，出席「舊城新浪漫」舊城區市集活動開幕記者會，並進行市集巡禮，了解在地店家特色商品。張善政表示，市府自去（113）年起推動舊城再生計畫，已完成部分老舊建築外牆優化，並重新規劃街道設計與人行空間，硬體改善已初見成效；市府將持續透過補助計畫輔導特色商家進駐，並以文化活動吸引人潮，與商圈夥伴攜手為舊城區注入全新活力，重拾往日風華。
經發局表示，市府積極推動舊城再生計畫，並以「特色店家進駐桃園舊城區補助及輔導計畫」，引進及協助特色商家升級轉型，活化周邊商圈。本次活動以「舊城新浪漫」為主題，結合復古元素與現代創意，不但有匯集在地店家的特色市集，參與者還可參與由博愛商圈與藝文團隊共同帶領的「旗袍街拍」體驗，換上典雅旗袍，穿梭於廟宇、騎樓與懷舊店鋪間，細細感受舊城的歷史紋理與人文風貌。
經發局指出，為了讓民眾更加輕鬆探索舊城，市府特別推出「舊城散步地圖」，以浪漫約會為主題，串聯特色店家、熱門景點及文創據點，精選老城文化、巷弄約會及城市生活等3條推薦路線，讓民眾一起探索巷弄驚喜，感受城市溫度。此外，文化局亦將於11月15日至16日辦理「青春漫遊季‧舊城藝動」活動，結合特色市集、老城導覽及藝文展演，邀請市民一同感受桃園舊城浪漫氛圍。
