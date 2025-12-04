桃市府114年完成7風景區充電設施 打造綠能旅遊

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市政府風景區管理處今天表示，114年已完成7處風景區公有停車場電動車充電樁基礎設施建置，目前已全數營運開始收費，提升風景特定區公有充電量能，打造便利綠能旅遊環境。

風管處表示，市府在虎頭山環保公園、北橫遊客中心、慈湖、小烏來、小烏來風景特定區遊客中心、巴陵二號隧道、拉拉山遊客中心，共7處風景區公有停車場建置電動車充電樁基礎設施，包含180kW快充8槍、11kW慢充6槍，不僅提升風景特定區的公有充電量能，更減輕電動車車主在北橫旅遊的「續航里程焦慮」，打造友善便利的綠能旅遊環境。

其中，拉拉山遊客服務中心停車場的快充站更是亮點之一，為北台灣海拔最高的180kW充電站，成為前往拉拉山、巴陵、明池旅途中的「補能夥伴」，也讓入住復興區後山的旅客享有更便利的充電體驗。

風管處指出，隨著電動車使用快速成長，市府選定北橫沿線風景區設置快、慢充設備，包括11kW 慢充及180kW 快充，充電樁接頭可支援目前市面多數品牌電動車。所有充電設備都通過「產品安全驗證」與「電能計量檢定」，並搭載一鍵斷電安全防護系統，讓旅客可安心使用。

風管處說，這次充電樁建置由遠傳電信系統整合分公司負責整合與施工，並導入App，介面簡單、使用直覺，支援 LINE Pay、信用卡、遠傳帳單等多元支付，也可查詢定位、掃描開充、查看歷史紀錄，市民也可以使用桃園市交通局「桃園輕鬆GO」App查詢充電樁位置。營運端透過遠傳「智慧充電服務平台」整合後台資訊，包含即時監控、數據蒐集分析。

風管處提醒，非電動車不得占用電動車專用車格，請民眾共同維護充電環境。市府將持續以「推廣低碳旅遊、提升觀光服務」為目標，加強北橫沿線旅遊友善設施，讓更多電動車旅客能暢遊桃園，享受更便利、安心的綠能旅遊體驗。（編輯：方沛清）1141204