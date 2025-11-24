桃市府114年新進人員研習 張善政勉勵同仁成為市政新力量





桃園市長張善政24日下午於市府出席「114年桃園市政府新進人員研習班」時表示，桃園是全臺最大工業城市，桃園正處於產業轉型與城市升級的關鍵時刻，新進公務夥伴是未來市政推動的重要力量，期盼新進同仁以專業、熱忱與責任感投入公共服務，為市民帶來更高品質的治理成果。

張善政市長指出，面對少子化、工業城市轉型與社福需求提升等挑戰，市府正全力推動智慧治理、強化產業升級與提升行政效率。市府於近期推出諸多政策，包含協助企業智慧製造升級、推動企業AI輔導課程、鼓勵公部門同仁導入AI應用，以及在教育、社福與長照領域加速政策落實，陸續為本市教師、幼童、婦女、長者等各族群，提供更溫暖優質的生活環境。



桃園市長張善政於「114年桃園市政府新進人員研習班」中致詞。

張善政強調，市府任務雖繁重但學習機會完整，期勉新進同仁在這座城市的快速變動中累積經驗、精進能力，成為支撐桃園永續發展的堅實公務力量。

人事處表示，本次新進人員研習班安排優秀前輩經驗分享 、科技素養、壓力調適、問題解決等系列課程，協助新進同仁掌握問題解決與創新思考方法，並提升身心健康、自我調適、溝通協調及團隊合作能力。市府期勉所有新進夥伴秉持「熱忱、專業、效率及操守」原則，齊心打造永續共榮、平衡發展的桃園城市願景。

