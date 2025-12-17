桃市府48億元債券18日掛牌上市 預估可節省3200萬元利息支出

桃園市長張善政宣布市府將再度發行48億元債券。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府於去年8月通過「桃園市債券發行及管理作業要點」，並於今年3月針對社會住宅、軌道建設發行12億元永續發展債券，由於成效良好，加上向中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)額度將於年底到期，市府將剩餘的48億元額度再度發行債券，並在18日完成第2次永續發展債券的掛牌。

張善政指出，上次發行債券市場反應熱烈，很快就認購一空，因此市府決定將這次的發行規模提升48億元，希望能以最有利條件，取得建設桃園需要資金，並分為2年、3年及5年期等3種選項。

廣告 廣告

張善政說，若這次發行順利，總共能為桃園節省3200萬元利息支出，募得資金，也將全數投入社會住宅及捷運綠線周邊的交通建設；感謝財政局同仁及台灣銀行專業協助，讓債券發行作業順利推進，市府也會在財政穩健的前提下，善用金融工具，讓桃園的建設、更有效率、更永續。

債券發行需要經過櫃買中心，桃園60億元額度到今年底，明年開始必須另外申請額度，另外，自償性債務可透過發行債券向市場募集資金，雖發行程序不同於金融機構辦理借貸，但這只是籌資工具不同，其舉借金額仍需經公共債務管理委員會審議通過，並僅能就已編列預算部分辦理公債發行，仍受公共債務法之規範。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台積電砸1650億美元還不夠？外媒看川普關稅下的台灣

LTN經濟通》老鼠人崛起 中國經濟罩烏雲

宏都拉斯將「棄中擁台」外媒：台灣數十年這些耕耘改變中美洲格局

下手要快！Costco本月11款好評「降價商品」清單曝光

