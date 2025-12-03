桃市府AI輔助強化廉潔治理 張善政：持續落實廉能施政目標

專題報告。





桃園市長張善政3日主持市政會議，聽取政風處、捷工局及工務局「智慧城市 廉能共治-重大公共工程的守護者」專題報告。張市長表示，採購廉政平臺的功能不僅在於程序公開，更在於是否能真正協助降低採購與工程風險。要使預防機制發揮效益，各機關人事、主計及政風同仁應適時深入瞭解局處業務特性，使其不僅能在問題發生時提出協助，也能於事前辨識風險、提供預警，落實政府廉能施政的核心目標。

張善政提到，近期包括某縣市清潔隊員贈送二手電鍋遭判刑事件及中油三接工程經費浮報爭議等，都凸顯重大政策與工程在程序把關上需更加謹慎，也顯示廉政平臺若能在早期介入討論，將有助於降低外界疑慮與避免衝突擴大。張市長亦肯定政風處在專案稽核中導入AI、大數據等工具，提高驗收與資料比對的效率，並建議未來可與智發會進一步合作，強化廉政業務智慧化發展，以提升市府整體風險控管能力。

張市長致詞。

副市長王明鉅表示，市府目前已成立7個採購廉政平臺並投入相應資源強化制度運作。由於公共工程自招標、設計、監造至施工均涉及繁複程序，期盼廉政平臺能在各環節中更有效發揮事前預防功能，協助各局處完善風險管理，使採購治理更加健全。

秘書長溫代欣指出，採購廉政平臺具法制諮詢與程序透明等功能，並且政風處透過專案稽核找出制度漏洞或潛在風險，是提升施政品質的關鍵，然而相關制度調整與流程改善仍需由各機關落實執行，方能使風險控管轉化為實際成效。

王副市長期盼廉政平臺能在各環節中更有效發揮事前預防功能。

政風處長吳滄俯表示，市府政風工作以「預防重於查處」為核心，特別針對工程採購風險領域，加強平時考核，滾動檢討風險人員與關懷輔導，並每年與各局處合作宣導，強化市府清廉形象。近3年採購紅燈案件已由32%降至15%，目標持續降至個位數，明（115）年起也將以採購稽核評比方式獎勵表現優良機關。而政風處亦會透過採購廉政平臺，秉持著「透明、公開、效率、清廉」的核心施政原則，以事前預防為主軸，從風險檢視、預警機制到事後稽核，協助機關提升採購品質並降低違失，使行政行為更具可受檢驗性，強化市民對市府的信任。

捷工局長劉慶豐表示，廉政平臺已成為重大工程的重要協作管道，不僅提升程序透明度，也能在工程執行中提供法務與廉政建議。以目前正在施工的捷運綠線工程為例，當捷運工程涉及地主溝通、技術疑義等情況時，平臺可協助同仁獲得更周全的專業法律意見，使工程決策更具正當性並降低外界疑慮，對市政建設具有實質助益。

秘書長溫代欣說明採購廉政平臺具法制諮詢與程序透明等功能。

