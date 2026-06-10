桃市成人藥癮家庭支持服務獲衛福部績優肯定 張善政：感謝市府團隊完善健康照護與社會支持網絡
桃園市長張善政10日上午主持市政會議，接受社會局呈獻榮獲衛生福利部「114年度成人藥癮者家庭支持服務績優縣(市)政府」獎項。張市長表示，市民健康與社會支持工作密不可分，衛生局與社會局如同市府推動健康照護與社會安全網的左右兩翼，感謝市府同仁的辛勤付出，讓有需要的市民及家庭獲得更完整、更及時的協助。
社會局長陳寶民指出，衛生福利部於114年首次辦理「成人藥癮者家庭支持服務績優縣（市）政府」評選，全國20個縣市中共有9個縣市獲獎，桃園市榮獲績優肯定，充分顯示市府長期深耕成人藥癮者家庭支持服務已見具體成效。
藥癮者復歸家庭與社會，有賴穩定且持續的支持體系，社會局透過個別服務、團體服務及家庭支持等多元方式，協助藥癮者重建家庭關係、提升生活穩定度，並逐步銜接就業機會與社會資源，引導其順利回歸社會。
社會局表示，市府團隊持續深化跨網絡協作，由社會局整合毒防中心、矯正機關及民間成人保護團體等單位，主動找出有需求的藥癮者家庭並提供服務。114年度共計服務111個藥癮者家庭，其中逾七成七（77.78%）的藥癮者家屬修復關係意願顯著提升，成效卓著。
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