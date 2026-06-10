桃市成人藥癮家庭支持服務 獲衛福部績優肯定

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

社會局呈獻榮獲衛生福利部「一一四年度成人藥癮者家庭支持服務績優縣(市)政府」獎項。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十日主持市政會議，接受社會局呈獻榮獲衛生福利部「一一四年度成人藥癮者家庭支持服務績優縣(市)政府」獎項。張善政表示，市民健康與社會支持工作密不可分，衛生局與社會局如同市府推動健康照護與社會安全網的左右兩翼，感謝市府同仁的辛勤付出，讓有需要的市民及家庭獲得更完整、更及時的協助。

社會局長陳寶民指出，衛生福利部於一一四年首次辦理「成人藥癮者家庭支持服務績優縣（市）政府」評選，全國二十個縣市中共有九個縣市獲獎，桃園市榮獲績優肯定，充分顯示市府長期深耕成人藥癮者家庭支持服務已見具體成效。藥癮者復歸家庭與社會，有賴穩定且持續的支持體系，社會局透過個別服務、團體服務及家庭支持等多元方式，協助藥癮者重建家庭關係、提升生活穩定度，並逐步銜接就業機會與社會資源，引導其順利回歸社會。

社會局表示，市府團隊持續深化跨網絡協作，由社會局整合毒防中心、矯正機關及民間成人保護團體等單位，主動找出有需求的藥癮者家庭並提供服務。一一四年度共計服務一一個藥癮者家庭，其中逾七成七的藥癮者家屬修復關係意願顯著提升，成效卓著。