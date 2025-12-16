桃市房價兩樣情！「這2區」新成屋價差最猛 平鎮驚見房價倒掛

桃園市蘆竹區的新成屋均價較預售屋減少逾9萬元，相當於不到8折。台灣房屋提供



房仲業者根據實價登錄資料，比較2025年桃園市預售屋與新成屋價差，預售屋均價約42.4萬元，屋齡5年內的新成屋則約34.9萬元，兩者相差7.5萬元，新成屋約是預售屋的82折；而桃園市各區當中，價差最大的是蘆竹區，新成屋均價較預售屋減少逾9萬元，相當於不到8折，而龜山區的價差也高達9萬元，平鎮區是唯一新成屋均價高於預售屋的「房價倒掛區」，新成屋均價33.7萬元，比預售屋高出2萬多元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，蘆竹、龜山的預售屋與新成屋價差大，因2020至2022年湧現推案的蘆竹山鼻、龜山A7等新興重劃區，近期新案交屋量大，當時取得成本相對低的物件，完工釋出到市場，使得新成屋的均價相對平實。

陳定中指出，兩地的成熟鬧區，包括蘆竹南崁水岸、龜山長庚商圈，以及桃園巨蛋周邊，今年也出現難得的預售新案，交易表現不差，成交價碼站上5字頭，讓預售屋跟新成屋間的均價落差拉大。

唯一新成屋比預售屋貴、房價倒掛的平鎮區，則因今年新成屋、預售屋交易的區段落差明顯所致。台灣房屋平鎮直營店店長蘇凱炫指出，平鎮區房市交易分布在兩大區塊，一是與中壢市區相連的平鎮市中心，新案單價達4、5字頭；二是台66線快速道路以南的南勢山仔頂地區，價格約3、4字頭相對親民。

蘇凱炫說，由於平鎮市中心的開發較飽和，少有預售新案推出，所以平鎮區今年的預售交易，幾乎集中在外圍的南勢山仔頂，也讓預售案的均價相對低，新成屋交易則有部分市中心高價物件的交易撐場，使均價略勝預售屋一籌。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，預售屋具備「低自備、可分期、可客變」等特色，對資金有限又想買新房的小資族來說，可保留較大的財務規劃彈性，但現在購買預售屋，面臨預售期間禁止轉售的限制，完工交屋後，房地合一稅的重稅期也會重新計算，且從簽約到交屋申貸的過程，恐因政經環境改變，導致申貸時的條件與簽約時不同，相關交易糾紛越來越多，也讓部分消費者對預售屋卻步。

張旭嵐認為，相較之下，成屋有可立即入住、屋況明確等優勢，購買價格和貸款狀況和市況貼近、交易變數較少，更符合剛性自住買盤的需求，若區域價差大，更值得小資族入手。

