桃市打擊噪音車有成效 去年當場就開罰1036件！噪音陳情降４成

【記者江孟謙／桃園報導】桃園市環保局、交通大隊、桃園分局及桃園監理站等單位攜手，前天（5日）晚間在風禾公園執行「靜桃專案」，由員警騎乘警用機車於周邊路段攔查噪音車至定點檢測噪音。環保局副局長葉孟芬及噪音管制科科長吳小萬也帶著蛋糕及飲料至稽查現場慰勞執勤人員，感謝大家對於維護環境安寧的付出與努力。

防範噪音新制上路，加重罰則，車主如果使用不合規、高噪音的排氣管，違反《道路交通管理處罰條例》第16條，改裝未向監理機關登記，最高將處罰鍰3600元，責令其於15日內檢驗，逾期15日以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期2個月以上者，註銷其牌照。此外，噪音檢測超標罰鍰上限由 3600 元提高至 3.6 萬元，相較過去罰鍰提高10倍。

廣告 廣告

桃警指出，目前改裝排氣管依相關規定必須合法，只要車主變更排氣管未向監理機關辦理登記，如遭警察查獲，無需檢驗分貝即可依《道路交通管理處罰條例》開罰，強調從源頭管制，達成「改裝源頭要合法」的積極管理策略。

桃園市交通警察大隊大隊長林東星表示，將積極配合新修正法案，鎖定違規改裝排氣管、噪音超標及危險駕駛等行為，並針對桃園、大溪、楊梅、大園等易有改裝噪音車及競速路段，透過區域聯防與路檢稽查，強力維護交通秩序。

桃園市114年已辦理199場次「環、警、監聯合稽查」勤務，桃警協同環保局攔檢2170件（輛）疑似改裝噪音車輛、環保局當場裁罰計1036件（輛）；另警政蒐證通報部分，警方已利用線上巡邏攔查通報噪音車輛計2624件，經環保局審核通過並召回車輛辦理檢驗計1284件，由環保局逕予裁罰計442件。而對於噪音相關陳情案件也下降了將近四成，表示市府跨機關橫向聯繫及防制具有相當成效。

桃園交通大隊強調，對於執法強度絕不鬆手，未來將持續整合環、警、監三方資源，鎖定熱點路段加強稽查取締。呼籲駕駛人切勿非法改裝排氣管或從事競速、危險駕駛等行為，如違反刑事法令絕對依法究辦，以期杜絕歪風。

不合格車輛當場開罰。翻攝畫面

環保局等單位執行路檢。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

楊小黎千字文道歉！若知《世紀血案》沒獲授權會拒演

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

《豆腐媽媽》替身墜樓！未婚妻控現場沒武術指導 「直接問他是否可跳」

