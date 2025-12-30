桃市捕蜂捉蛇元旦起轉型委外，一九九九專線二十四小時受理。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市自一0四年十月起成立捕蜂捉蛇大隊，由義消專責執行蜂蛇勤務，成立以來總計處理逾十萬件蜂蛇案件，平均每年九千七百餘件，旺季時，一日內可處理高達五十案。捕蜂捉蛇業務屬農政工作，桃園市為六都唯一尚未委外執行地區，為因應中央政策趨勢，自一一五年一月一日起，桃園市捕蜂捉蛇業務將正式委由專業廠商辦理，通報專線一九九九提供全天候二十四小時服務。

桃園市農業局三十日示，捕蜂捉蛇工作具危險性及挑戰性，且需具備捕捉技巧及辨認不同種類動物的專業知識，全台僅有桃園及嘉義尚未委外執行捕蜂捉蛇任務。桃園市義消捕蜂捉蛇大隊每日上午八時至晚上十時值勤，其餘時段則由消防局接手，為不占用消防資源，捕蜂捉蛇回歸農政，且經農業局施行過敏原檢測，現行捕蜂捉蛇大隊隊員有半數具蜂毒過敏體質，人力不敷執行量能，加上中央政策等多方考量，農業局以公開招標方式委託專業廠商辦理捕蜂捉蛇任務，一一五年元旦起將正式委外。

局呼籲，民眾若於家中發現蛇類入侵、蜂類築巢，全天候二十四小時皆可撥打一九九九專線通報，農業局委外廠商將儘速到場處理；原一一九專線則回歸消防通報，不再受理捕蜂捉蛇勤務。