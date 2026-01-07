桃市捕蜂捉蛇大隊功成身退，桃園市長張善政頒獎勳功。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市捕蜂捉蛇大隊今年元旦起正式退場，捕蜂捉蛇業務正式由義消轉為專業廠商辦理，通報專線一九九九提供全天候二十四小時服務。桃園市長張善政六日晚間出席捕蜂捉蛇工作大隊感恩餐會，並親自頒發獎狀及獎牌，感謝逾二百位義消夥伴過去十年處理逾十萬件蜂蛇案件，守護市民安全的努力付出。

張善政表示，捕蜂捉蛇大隊卸下重擔，市府特別舉辦感恩餐會向每位同仁致敬，也同步表揚一一四年度十三位績優人員，其中包含四位女性隊員，以溫柔女力守護市民人身安全。

廣告 廣告

桃園市捕蜂捉蛇大隊績優獲獎人員包括，第一大隊：林建宏、蕭榮富、趙念誼；第二大隊：許峻源、林勳埻、陳國明；第三大隊：鍾金水、謝真真、邱奕南、郭有諒；以及第四大隊：張健華、王彩蓮、楊春梅。

農業局長陳冠義表示，捕蜂捉蛇大隊曾深入山間，手腳並用爬行一點五小時步道，處理會叮咬登山客的蜂窩；也曾搭上高空作業車，升至十二層樓高摘除蜂窩；更與誤闖民宅的蛇類糾纏近二小時最終完成捕捉每一案件，背後都蘊涵了義消隊員們的辛勞付出。

農業局長陳冠義日前也率領農業局團隊前往委外廠商蘆竹區駐點處視察，確認每位外勤人員皆配有捕蜂衣、伸縮桿、手套、雨鞋及密錄器等捕蜂捉蛇各項專業所需裝備；同時為減少蛇類於捉捕過程中受傷，有友善蛇夾及防咬手套等也一應俱全；另備有腎上腺素筆等急救藥品，以備執勤人員不時之需。