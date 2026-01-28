桃市推「月月掃」居家清理新模式 分散年終垃圾高峰期

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕每年農曆春節前的垃圾量高峰期，對清潔隊員是一大考驗，為改善春節前夕垃圾量暴增、清潔人力高度集中的問題，桃市府環境管理處推出「好家在，有打掃」居家清理新模式，將傳統1年1次的年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」的常態清潔行動，結合每日、每月資源回收兌換好禮機制，引導市民定期完成居家整理，同時落實斷捨離與循環利用理念。

環管處長張書豪表示，過往年節前1週垃圾量短時間內大量湧入，不僅民眾需排隊交付垃圾，也加重清潔隊員的工作負擔，為此，市府將原有每月第2個週六的環境清潔日，升級為全市性的「輕掃日」，意謂輕鬆掃，並搭配一系列回收獎勵措施，鼓勵市民提早、分批清理，讓整理家園不再集中於年前最後關頭。

環管處表示，「月月掃」的概念是把清理環境變成生活的一部分，而不是年節前的壓力來源，並透過制度化的獎勵設計，讓市民在日常生活中定期完成回收與整理，不僅能輕鬆過好年，也能有效分散垃圾清運高峰。

在每日兌換上，環管處與統一超商、全家、萊爾富等通路合作，民眾可將家中廢乾電池、鋰電池及手機電池送至超商回收，每累積0.5公斤即可兌換購物折扣金，並可參加抽獎活動，另推動「菸蒂瓶兌換」，鼓勵民眾自備寶特瓶撿拾菸蒂，送至各區回收站即可兌換環保用品；每月兌換活動則整合全市140 處「桃樂資收站」，市民可就近交付資源回收物，兌換宣導品或市民卡加值金，同時辦理二手市集，邀請民眾將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用，延長物品生命週期，落實循環經濟。

環管處強調，透過「月月掃」的制度設計，市民可定期完成居家整理，相較於集中式年終大掃除，更貼近實際生活節奏，也有助於建立長期且穩定的環境清理習慣，相關活動時間與兌換內容，將公告於「桃園環保局護守桃花源」Facebook粉絲專頁。

