桃市提前發幼兒助學金及津貼

安心過好年，桃市提前發放大班幼兒教育助學金及育兒津貼。（圖：桃園市政府提供）

▲安心過好年，桃市提前發放大班幼兒教育助學金及育兒津貼。（圖：桃園市政府提供）

桃園市教育局昨（九）日表示，配合中央（教育部）政策發放育兒津貼，補助對象為就讀私立幼兒園或未就學之我國籍幼兒（實際年齡滿二歲至未滿學齡五歲），每人每月可領取育兒津貼第一胎五千元、第二胎六千元、第三胎以上七千元。另學齡五歲至入國民小學前幼兒，如就讀私立幼兒園者或未就學者，其就學補助額度亦比照育兒津貼額度辦理。

此外，市府辦理公私立幼兒園大班幼兒教育助學金，於每學期補助新臺幣四千五百元，作為學用品費用，協助家長採購幼兒進入國小前所需之學用品，如書包、餐具（袋）、文具用品、水壺、雨衣及冬、夏季制服等。

廣告 廣告

一一五年度農曆春節將至，考量家長年節期間的生活支出需求，原定於一一五年二月二十五日入帳之一月份育兒津貼與就學補助以及一一四學年度第二學期五歲幼兒教育助學金款項，均將提前至一一五年二月十四日前全數直接匯入家長指定帳戶，受惠人次約五萬三千人次，期盼透過實際支持減輕家庭育兒負擔，讓家長都能及時用於生活所需、安心過好年。

有關中央育兒津貼相關補助規定，可至「全國教保資訊網」查詢。如需參考育兒津貼申請表，請至市府教育局網站育兒津貼／桃園市宣導專區查詢。如仍有相關申請疑問，歡迎撥打教育局育兒津貼專線，或洽幼兒戶籍地區公所（社會課）諮詢。