桃市摘「美國謬思大獎」雙金與「農再卓越獎」首獎 張善政：以創意行銷桃園農業之美
桃市府農業局榮獲「2025美國謬思創意大獎」兩項金獎及農業部「農再卓越獎全國第二組第一名」、「甲等績優縣市」等獎項，12日於市政會議中獻獎。市長張善政表示，桃園農業推廣不僅在國內屢獲佳績，也受到國際肯定，顯見市府團隊在品牌塑造與活動創意上的努力深獲肯定。
張善政指出，本次「2025美國謬思創意大獎」獲獎的活動包括「花現台七－繡球金針農遊趣」與「水蜜桃趴」兩項亮點活動，充分展現桃園農業多元且具創意的一面。
今（114）年「桃園花彩節」雖受颱風影響提前結束，仍吸引大量遊客到訪，展現活動的高人氣與農業觀光潛力。桃園農業不僅只是種植與生產，更可結合創意、文化與美學，讓市民在欣賞農村之美的同時，也感受在地產業的價值與生命力。
農業局表示，此次除了以「花現台七－繡球金針農遊趣」及「水蜜桃趴」分別奪下「2025美國謬思創意大獎」雙金殊榮外，也於國內榮獲農業部「農再卓越獎全國第二組第一名」與「甲等績優縣市」兩大獎項，展現桃園推動農村再生的亮眼成果。
桃園的農村再生以「培根計畫」出發，培育在地人才、讓居民自己說出社區的故事、共同規劃家鄉的未來，協助社區發展在地特色，從友善耕作、智慧農業，到文化保存與生態保育，讓桃園的農村從「富麗」走向「永續」，展現桃園農業的創新力與永續能量。
