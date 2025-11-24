桃市攜手日本西武集團簽訂海外實習MOU
(記者謝政儒桃園報導)桃園市長張善政今（24）日下午前往市立圖書館，出席「洄游之光-AI青年創意挑戰賽頒獎典禮及桃園市與日本西武集團海外實習MOU簽訂儀式」。張市長表示，實習是青年瞭解產業運作與探索職涯方向的重要管道，市府期待透過跨國合作，使學生能在不同文化與產業環境中汲取經驗，深化國際視野。今日與西武集團正式締結合作，象徵桃園青年實習機會已走向國際，未來市府也將持續拓展更多海外合作對象，協助青年在全球舞台上展現實力。
張市長指出，實習的價值不僅是在累積經驗，更在於鼓勵青年仔細觀察企業運作、發揮創意，甚至結合AI工具提出解決問題的方案。今日很高興能頒獎予AI青年創意挑戰賽獲得佳績的26位同學，肯定他們在企業實習中提出許多可供企業改善的創意點子，也盼西武集團能夠藉此機會感受桃園年輕人的優異表現及上進心。
西武王子大飯店人力資本部長大森篤表示，此次簽署合作備忘錄，目的在於建立穩定的人才交流管道，使台灣學生有機會接觸日本服務業的實務運作，包含旅宿、設施管理與顧客服務等領域。集團期盼透過本次的合作，除了進一步加深日台之間的情誼外，也讓台灣學生在實習時能夠學習日本的「款待之道」，並將此經驗作為未來職涯發展的養分。
台灣橫浜八景島股份有限公司董事長荒川潤指出，Xpark在台營運多年，長期致力於推動台日文化及人才交流。未來公司將就合作細節與市府及各大專院校持續研議，規劃出更優質的實習模式，並期盼今日MOU的簽訂，落實更多國際交流與產官學合作，為年輕世代提供可發揮長才的舞台。
青年局表示，今年「洄游之光-AI青年創意挑戰賽」自7月開放報名以來，吸引逾百名青年參加。今日除了頒獎給在競賽上展現AI工具應用創意的優秀青年朋友們外，與西武集團的簽訂海外實習MOU，更是助力本市青年職涯發展的重要里程碑。期盼與日本西武集團旗下西武王子大飯店國際株式會社（SPW）及其子公司橫浜八景島株式會社的合作，開啟桃園青年赴日實習的新渠道，進一步拓展國際視野與競爭力，協助本市青年走向世界。
