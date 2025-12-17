桃市教育局舉辦桃園車站考古遺址研習 獲教師熱烈回響

桃園市教育局攜手文化局及交通部鐵道局，於近日舉辦「【百年輪轉・千年史跡】桃園車站遺跡大解密」教師研習活動。(圖/教育局提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

為深化在地文化教育並活化教學場域，桃園市教育局攜手文化局及交通部鐵道局，於近日舉辦「【百年輪轉・千年史跡】桃園車站遺跡大解密」教師研習活動。此次活動打破傳統教室框架，將正在進行鐵路地下化工程的施工現場轉化為最真實的歷史教材，帶領全市高中職及國中小教師戴上安全帽、穿上反光背心，親臨考古發掘第一線，見證桃園從史前文明到現代鐵道的千年軌跡。

廣告 廣告

桃園火車站不僅是交通樞紐，更是見證城市發展的活化石。此次活動由教育局「課程發展與精緻教學中心」協辦，安排教師實地走訪考古現場，期望能拓展教師專業視野，也為未來跨領域教學注入新的靈感與可能性。

此次活動打破傳統教室框架，將正在進行鐵路地下化工程的施工現場轉化為最真實的歷史教材。(圖/教育局提供)

教育局表示，位於桃園火車站一帶的「桃園舊火車站及鐵道遺構列冊考古遺址」，因鐵路地下化工程而重見天日。這片土地層疊了豐富的歷史訊息，包含史前的「訊塘埔文化」、清代劉銘傳時期的鐵道遺構，以及日治時代的車站設施。透過專業導覽，教師們能親眼目睹清代鐵路保留的軌道痕跡與日治時期的紅磚遺構，這些平時深埋地底、難得一見的文化資產，如今成為最具震撼力的教材。

此次研習吸引了來自桃園市及各縣市多所高國中小學的教師熱烈參與，報名爆滿，緊急加開場次，鼓勵教師精進專業。教育局指出，活動設計的核心目標在於「厚植教師教材教法與多元評量能力」及「人文課程融入各領域教學設計知能」。

透過實地走訪，教師不再只是講述課本上的歷史，而是能將考古現場的發現轉化為生動的課程內容。參與教師在嚴格遵守工安規範的前提下，親身體驗了考古學家如何解讀地層中的故事，從而啟發更多關於「人與環境」、「交通與生活變遷」的教學靈感。

搶到參加名額的王老師說，「以後我要跟我兒孫說：當年在蓋這個台鐵、綠線、棕線捷運站時，開挖到遺構，我人在現場。」、「看著建物、遺構和考古出土文物時，那種深深觸動及真切的感受到自己跟歷史的光影交錯在自己的人生互文，希望把這種感動也分享給我的學生們。」

教育局強調，教育不應侷限於圍牆之內，桃園擁有豐富的文化底蘊，未來將持續推動此類「現地教學」活動，連結在地文史資源與學校課程，除了教師研習之外，該考古遺址也鼓勵各校申請帶學生參訪，讓桃園的學子能透過教師的引導，更深刻地認識家鄉的過去與現在，培養珍視文化資產的現代公民素養。