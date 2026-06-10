桃市文化局為東京佼成樂團淋雨演出致歉 黃世杰：張市府終於道歉

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〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2026桃園管樂嘉年華」5日晚間邀日本東京佼成管樂團在桃園藝文廣場演出，過程遇雨卻沒妥善雨備措施，引來各界罵聲，桃園市政府文化局昨天(9日)致上歉意，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨晚在臉書發文感嘆：「出了這麼多包，張善政市府終於道歉！」

黃世杰說，東京佼成樂團被迫在大雨中演出的事件，震驚音樂圈，也讓許多桃園人、台灣人覺得臉被丟到國外，拖了多天，各界批評不斷，終於等到張市府的道歉，遲來的道歉，還是要給予肯定和鼓勵，但道歉只是開始，他更關心的是「接下來該如何改善、該如何避免錯誤再發生」。

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「多位樂手公開表達對本次演出的心情，張市府不該視而不見，必須讓市民了解錯在哪裡、如何對管樂團表達歉意、未來又該怎麼改進？」黃世杰強調，文化局的道歉仍在推託「天氣不可控、當天下午天氣晴朗」，這種態度辜負了市民期待，建議張市府應清楚說明本次活動的決策流程，並深刻檢討流程瑕疵，針對市府與承辦廠商的作為，公平且合理咎責，檢討如何讓桃園的藝文環境更好。

黃世杰表示，請張善政捫心自問，這幾年帶領市府團隊，是否真的有用心建設桃園、擘劃桃園的未來？黃說，身為桃園人，他要再次向東京佼成管樂團致上最深的歉意，希望這次遺憾，不要傷及樂團對桃園、對台灣的信任，期待未來能再次邀請樂團來桃園演出，讓桃園市民感受「管樂魂」的迷人魅力。

民進黨桃園市長參選人黃世杰(中)說，張善政市府出了這麼多包，終於道歉。(資料照，記者周敏鴻攝)

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