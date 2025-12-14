桃市新明市場、平鎮游泳池轉型社宅 預計2027年動工

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區新明市場建物已被判定為海砂屋，平鎮區平鎮游泳池老舊且閒置2年多，2基地將活化轉型為社會住宅，新明市場規劃140戶、平鎮游泳池規劃460戶社宅，桃市府住宅發展處表示，2處基地規劃設計案正在招標中，預計明年第1季決標開始進入設計，預計2027年開工並於2031年開放入住，新明市場也是桃園首座結合市場的社宅。

住宅處表示，桃園市持續推動社宅政策，除利用素地興建外，也針對市內舊有建物活化進行規劃，中壢區新明市場、平鎮游泳池即為2個代表案例，新明市場社宅是桃園首座結合市場的社宅，基地距機場捷運老街溪站約500公尺、面積3205平方公尺，初步規劃興建地下4層樓、地上13層樓建築，總樓地板面積約2萬5335平方公尺，其中有140戶社宅，以1房型(室內10~12坪)配比最高達50%，2房型(室內18~20坪)約30%和3房型(室內20-27坪)約20%，興辦後的建築物樓下層提供市場等複合型商場、公托中心、社區式長照機構和身障就業作業空間，興辦總經費約18億元。

住宅處表示，平鎮游泳池基地閒置已久，鄰近國道1號中壢交流道，基地面積達9862平方公尺，預計規劃460戶社宅，總樓地板面積約7萬5000平方公尺，房型比例同樣以1房型最多約50%，2房型、3房型合計50%，未來社宅空間將整合設置運動空間、公托、早療空間和長照機構，將會是桃園規模最大的複合型社會住宅之一，興建總金額達52億5530元。

住宅處長陳智仁表示，2處招標的基地均涉拆除和興建，新明市場建物本身已有35年歷史，已被判定為海砂屋且結構有風險，平鎮游泳池也已30多年，自2023年4月閒置至今，市府透過跨局處合作包含經發局、體育局、婦幼局、社會局和2區區公所對此協調，為在地居民爭取最大公共設施共享空間，同時照顧年輕族群，桃園市社宅政策

持續往1萬戶社宅目標推案。

