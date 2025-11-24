桃市明年度預算捷運增幅最大 張善政：盼財劃法修法紓解財政壓力

桃園市政府24日於市議會報告115年度總預算案。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府今(24)日於市議會報告115年度總預算案，歲出1780億元、歲入1660億元，歲出、歲入短絀120億元，市長張善政會後表示，明年度預算增加最多的是捷運、次為交通建設，包括配合中央桃園鐵路地下化、市府自辦捷運工程進度加快等，雖然整體短絀比今年減少，但地方財政壓力仍大，也期待院版財劃法能對地方有所助益。

張善政表示，明年度短絀比起今年縮減，這是一個好現象，但還是有短絀，顯示桃園的財政狀況並不是很好，桃園正在急速成長之中，很多公共建設大家都看到了，議員也期待市府在道路、學校等公共建設都能夠加強，「我們的步調不能慢下來」。

張善政也提到，中央補助款帳面上雖是增加295億元，實際上其他部分有些刪減或挪動，實質僅增加大概147億元，不到295億元的一半，最近院版財劃法出爐待立院審議，期待是能夠對桃園市明年度預算有所助益，紓解地方財政壓力。

主計處長林世杰表示，桃園市明年度歲出預算編列重要公共建設項目約296.64億元，為完善交通運輸路網，編列約344.70億元，在強化教育建設方面，投入約82.68億元，解決少子化措施部分編列約113.47億元，針對高齡者照顧措施，編列補助經費達74.69億元，其中資本支出為457.94億元，占歲出總額的25.72%。

林世杰表示，明年度歲出1780.40億元，以教育科學文化支出625.63億元占35.14％最高，其次為經濟發展支出381.21億元占21.41％、社會福利支出320.74億元占18.01％；歲入編列1660.40億元，以稅課收入1118.56億元占67.37％最高，其次為補助及協助收入354.30億元占21.34％、營業盈餘及事業收入60.10億元占3.62％。

此外，明年度桃園市特種基金有3個營業基金、9個作業基金及16個特別收入基金，總收入1041.98億元，總支出為914.25億元，收支相抵後，營業基金淨利4.3億元、作業基金賸餘155.76億元、特別收入基金短絀32.33億元，總計盈賸餘127.73億元，將解繳市庫60.10億元，作為總預算案歲入財源。

