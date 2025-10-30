桃市明年統籌分配款653億 將強化這些重大公共建設

桃市府115年度統籌分配稅款達653億元，實際可運用財源淨增141億元，主要投入交通運輸路網建設約62.81億元，其餘用於公共建設、教育文化及社會福利等項目。（姜霏攝）

桃園市政府115年度統籌分配稅款653億元，較114年度增加295億元，減少中央一般性及計畫性補助共154億元後，較114年度增加62億元，實際可自行運用財源僅淨增加141億元。市府表示，115年度預算著重強化重大公共建設的資源配置，如軌道建設、道路闢建及養護，以及校舍整建等，其中交通運輸路網佔約62.81億元。

市府說明，雖然中央115年度多給桃園141億元的補助，但市府自己的收入卻減少了34.5億元，所以整體收入只比今年多106.5億元；115年度歲出預算較114年度增加70.9億元，其中資本支出增加86.66億元，成長23.34％。

市府也說，115年度預算除運用於籌設市立醫院，興辦生生喝乳品、幹線公車、桃小巴、帶狀皰疹疫苗補助等市民照顧項目外，也著重在重大公共建設的資源配置，主要增加項目為交通運輸路網約62.81億元、公共建設約23.48億元、解決少子化措施約1.52億元、教育文化約37.92億元、高齡者照顧約3.77億元及運動健康約4.52億元。

民進黨市議員許家睿指出，新版財劃法雖增加挹注統籌分配稅款295億元，但由於中央財政緊縮，過去桃園市政府仰賴的計劃型補助大幅縮減210億及台電電價補助6億元改由市府自行負擔，實際新增財源僅141億元，遠不如預期。

無黨籍市議員謝美英則說，市長張善政陸續推多項福利政策，如免費營養午餐、好孕專車、生育津貼、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商、SMA篩檢、5歲兒童助學金等婦幼友善政策，其中不少政策還是率全國之先。但中央以桃園非法定社福太多，將一般補助款扣減到最高上限1億元，對市庫傷害很大，而且已經連3年以「非法定社福擴增」為由，扣減桃園一般性補助款達1.3億元，市府必須提前因應。

市府說明，114年度遭扣減619萬元，是因113年度新增孕婦乘車車資補助依實際執行結算金額審認扣減468萬元，且114年度放寬生育津貼發放條件，經行政院審認114年度先扣減151萬元；實際扣減總額將依實施1年實際結算的增加金額審認並於115年扣減，後續市府如無新增或放寬非法定社福項目，115年度將無扣減補助款情形。

