桃市明年預算再創新高、短絀縮減 張善政盼財劃法修法減壓

桃園市議會24日起審查115年度總預算，歲出1780.4億元再創新高，市長張善政表示，增加最多的是軌道建設，包括鐵路地下化和綠線捷運，他也提到今年短絀120億元較去年縮減是好現象，但仍指出中央補助款帳面上增加295億元，扣除部分預算改為地方自編後，實際增加不到一半，期待立院月中通過財劃法再修正案，明定地方一般性補助款不得少於前1年，能再減輕桃園財政壓力。

主計處長林世杰表示，桃園致力實現全齡照顧願景，穩健推進城市建設，打造桃園成為智慧及安全永續的典範城市，115年度桃園市統籌分配稅款雖增列295億元，但中央卻將154億元的政策及計畫補助經費改為回歸地方自辦事項，實際新增財源僅約141億元，且各項重大市政建設邁入付款高峰期，因此115年歲入歲出仍有120億元缺口。

秉持零基預算精神，縝密檢討各項計畫必要性及效益性，並按輕重緩急排列施政計畫優先順序，審慎籌編，為完善交通運輸路網編列約344.7億元、重要公共建設項目約296.64億元、強化教育建設投入約82.68億元、解決少子化措施部分編列約113.47億元。針對高齡者照顧措施，編列補助經費達74.69億元。其中資本支出為457.94億元，占歲出總額的25.72％，較114年度增加86.66億元。

總計歲出編列1780.40億元，以教育科學文化支出625.63億元占35.14％，比重最高；經濟發展支出編列381.21億元，占21.41％，居第2位；第3為社會福利支出編列320.74億元，占18.01％。歲入編列1660.40億元，歲入、歲出差短為120億元，較114年度差短縮減35.59億元，以賒借收入彌平。

張善政對此表示，歲出1780.4億元，增加最大的開銷是軌道建設，包括配合中央桃園鐵路地下化，還有桃園自己捷運的進度也越來越快，因此增加的預算最多的；其次是交通建設，都是歲出增加最重要的部分。

張善政說，歲入是1660.4億，歲出跟歲入的短絀有比今年114年縮減，「我想這是一個好現象！」但還是有短絀，直指桃園財政狀況並不好，桃園在急速成長之中，很多公共建設如道路、學校擴建，地方都期待能加強，議員也不斷反映，桃園步調不能慢下來。

張善政也提到，中央補助款帳面上是增加295億，實際上其他部分有刪減或是挪動，所以實質上增加141億元，不到295億元的一半，期待立院14日通過財劃法部分條文修正案（增訂中央對地方計畫型補助款比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數），能對桃園明年預算產生影響、增加助益，讓桃園財政壓力能夠更減輕。

