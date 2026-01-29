桃市春節食品抽驗144件 3件不符規定

（圖／桃園市政府提供）





農曆新年將至，桃園市政府衛生局為確保年節食品安全，針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所辦理春節應景食品抽驗，共計抽驗144件產品，檢驗結果查有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並同步責令業者下架停止販售；同時，衛生局也將於2月6日起發送「食安紅包袋」及DIY簡易檢驗試劑，邀請市民共同把關食品安全，安心迎接新春。

衛生局表示，本次抽驗品項涵蓋即食餐點、生鮮蔬果、禽畜水產品、蕈菇類、醃漬蔬菜、肉加工品、米麵製品、豆製品及休閒零食等，完整抽驗結果已公布於桃園市政府衛生局網站及「桃食安心資訊平台」(http://food-safety.tycg.gov.tw/)「新聞稿」專區，供民眾查詢參考。

（圖／桃園市政府提供）

為提升市民對食品安全的辨識能力與重視程度，衛生局結合春節節慶意象，特別推出「食安紅包袋」宣導活動，並搭配發放過氧化氫及皂黃2項DIY簡易檢驗試劑，預計發放2,000份，自115年2月6日起於衛生局及各區衛生所免費提供索取，透過寓教於樂方式，讓民眾在歡慶春節之餘，也能輕鬆學習食品安全知識，落實自我把關。

衛生局提醒，食品業者應善盡自主管理責任，確實遵循食品安全衛生相關法規；民眾選購年節食品時，應注意產品標示是否完整，避免購買顏色過於鮮豔或來源不明之食品，並妥善保存、儘早食用，以降低食品安全風險。若因消費問題或其他爭議需協助，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。



（圖／桃園市政府提供）

