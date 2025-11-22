桃市松柏長青大學充實長輩精神生活 結業典禮盛大登場

桃園市松柏長青大學114年下學期(54期)結業典禮。圖：社會局提供

桃園市副市長王明鉅今（22）日前往桃園高中，出席「桃園市松柏長青大學114年下學期(54期)結業典禮」。王明鉅表示，松柏長青大學能辦理課程多元，鼓勵長者「活到老、學到老」，多參與藝文、音樂、超慢跑等休養身心活動，同時也呼籲長者注意防詐騙和交通安全。

松柏長青大學藉由舉辦多元教育課程以充實長者精神生活。圖：社會局提供

社會局提到，松柏長青大學藉由舉辦多元教育課程以充實長者精神生活、活化身體機能、拓展人際關係、增廣學識見聞及社會參與機會，落實多元化的老人福利政策。

社會局表示，市府倡導終生學習精神，補助團體辦理長青學苑課程，114年補助423班，其中桃園市家長會長協會辦理松柏長青大學第1、2學期共120班，每學期參與課程人數達2600多人，課程包含語文、藝文、熟齡體適能及經絡藥膳班等課程，其中包括資訊課程，增加學習手機或平板的使用，並教學實用生活APP課程，如政府機關APP、交通訂票及查詢系統、導航、通訊軟體等，並融入多元課程，如高齡者消費權益意識、防詐騙、財產信託、道路安全，以提升高齡者的資訊力及加強化防詐騙和交通安全等的宣導。

