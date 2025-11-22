桃市松柏長青大學成果展暨結業典禮 1500名學員參與





桃園市松柏長青大學第54期成果發表暨結業典禮，於114年11月22日（六）上午在桃園市立桃園高中演藝廳溫馨舉行。松柏長青大學主任委員呂朝福表示，目前學員超過1,500名，但演藝廳座位僅可容納400人，因此本次特別規劃為動態成果發表為主，讓學員以舞蹈、律動與音樂展現最有活力、最精彩的年度成果發表。

副市長王明鉅表示，他到看學員們吹奏的薩克司風如此之好，也曾一度想學，但學了三天就放棄了，未來有機會他還是想要學。我們人生就是活到老學到老，但是對於理財方面他就不建議，因為現在很多都是詐騙，大家要小心，長青大學許多課程都非常好如攝影、繪畫、書法、語文、舞蹈都可選擇，但是長輩年紀大了、反應較慢，在開車稍微要注意一點，以前的開車習慣要改一下，另外，在行走上不要圖方便，不管有沒有車就直接走馬路中間通過，這樣是很危險的，長青大學在呂朝福主委帶領下，團隊做的可圈可點，市府會全力支持長青大學。

桃市松柏長青大學成果展暨結業典禮 主任委員呂朝福致詞

呂朝福指出，桃園市松柏長青大學從艱困起步到溫暖茁壯：十多年的堅持，讓松柏成為長者的第二個家，回顧民國98年接手經營時，松柏長青大學僅有20多個班、約500人次的學員，空間狹窄老舊，不但設備不足，更需要四處借用場地，讓學員在艱困環境中堅持學習。

桃市松柏長青大學成果展暨結業典禮 貴賓出席與會

呂朝福說，然而團隊沒有放棄。我們出錢出力，並向社會善心人士募款；在幹部夥伴與學員志工共同努力下，親手粉刷整理桃園國小三樓的廢棄禮堂，並添購桌椅、電腦等設備，一步一腳印打造銀髮族的學習基地。在萬美玲立委、黃婉如、林政賢、陳美梅、余信憲和在地的議員們的共同支持下，經過多年努力下，課程越來越多元，設備不斷升級；六年前更在市政府的經費補助下，三樓教室完成整修與外觀更新，美輪美奐；同時增設電梯，讓長者上下課更安全、更便利。

桃市松柏長青大學成果展暨結業典禮 1500名學員參與溫馨登場

呂朝福表示，松柏長青大學，已從過去「寄人籬下」的艱辛環境，蛻變為真正屬於長者、充滿溫暖的學習家園。呂朝福說，在這裡，課程不是終點，而是長者人生的新起點，有陪伴、學習、友情，交織成第二人生最美好的風景。目前松柏長青大學： 學員超過 1,500人，每年學員人次超過2,600人次。共開設60個多元課程班級。課程內容多元豐富，包括：音樂歌唱班6班、樂器班6班、手機與電腦課程7班、書法、國畫、攝影、茶藝6班、英語、日語、養生等靜態課程16班、舞蹈與律動等動態課程19班。

桃市松柏長青大學成果展暨結業典禮 1500名學員參與溫馨登場

呂朝福主任委員表示：「最珍貴的不是設備，而是看到長輩在學習中再次發光的眼神。」這份光芒，就是松柏持續向前、持續成長的最大力，最後還是要感謝溫碧雲理事長、黃箕琳總幹事、桃高校長徐宗盛、桃園區公所主秘周政毅，與在場的萬美立委和黃婉如、林政賢、陳美梅、余信憲議員到場參與此場盛會。

