桃市榮獲永續城市多項肯定 張市長：展現城市永續治理實力

桃園市長張善政七日上午主持市政會議，接受智慧城鄉發展委員會、交通局及環保局呈獻榮獲「二0二五今周刊大調查及永續創新獎」及「二0二五天下城市治理卓越獎」。張善政表示，市府團隊於去（一一四）年度榮獲多項國內外重要獎項，充分展現桃園推動智慧城市的具體成果，相關成就除科技應用外，更延伸至就業、交通及城市治理等多元領域，展現城市永續治理實力。

張善政指出，近年市府在智慧治理及各項市政業務上，無論制度、技術或執行層面皆有顯著進展。其中，交通局針對大客車駕駛推動教育訓練，以及環保局、警察局及交通局合作的「靜桃專案」，已從初期人工深夜稽查改裝車，進階導入人工智慧技術，實現自動化及半自動化取締，成效亮眼。此外，透過智發會整合各局處量能，發揮協調與政策催化功能，有效推動智慧城市相關政策。未來市府將持續精進智慧建設，提升治理效能與市民生活品質。

智發會表示，市府團隊秉持創新、協作與務實精神，在永續治理、城市安全、智慧科技及民本服務等面向持續展現成果。去年桃園榮獲《今周刊》「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」等多項肯定，並於永續城市大調查中取得六都總體第二、經濟力第一佳績；在勞動參與率、公司登記家數成長率及房價所得比等指標，亦名列六都之首，展現城市穩健發展動能。

智發會進一步指出，市府積極導入AI科技提升治理效能，推動全國首創「AI環境污染辨識系統」及「智慧交通號控系統」，並率先納管高風險場所，有效降低工廠與倉儲火災風險。同時，透過複合式生活機能社宅、孕產婦全方位守護計畫、臨托服務及LDCT醫療巡迴車等政策，完善市民照顧，持續打造永續共好城市。