桃市榮獲英國綠蘋果環境金獎 AI科技展現城市治理

記者陳華興／桃園報導

桃園市在英國綠色組織（The Green Organisation）主辦的二0二五年「綠蘋果環境獎」（The Green Apple Environment Awards）中，以三項永續治理計畫榮獲金獎，成為台灣唯一獲獎城市，十七日於英國倫敦西敏寺上議院頒獎。綠蘋果獎自一九九四年設立，是全球具代表性的環境獎項之一，今年和各國政府與企業角逐，桃園以水質改善、低碳指引與AI科技治理三大領域脫穎而出，突顯桃園市在永續發展政策推動上的前瞻性與執行力。

環保局顏己喨局長二十一日表示，桃園市三項得獎計畫分別為「龍潭大池水質改善及水體環境營造」、「低碳活動登錄和審查制度」及「AI環境污染辨識系統」，均展現可量化、可複製、具國際推廣價值的成果。其中「龍潭大池水質改善及水體環境營造」是透過自然工法、多層濾材及重建水域生態循環，每日可處理一點八萬噸水量。該計畫不僅恢復水域生態，也成為桃園水環境治理的重要示範。顏局長感謝張善政市長及市議會的全力支持。

全國首創的「低碳活動登錄和審查制度」，打造全國第一個具備登錄與審查機制的低碳活動制度，納入減碳計分、廢棄物減量、大眾運輸使用率等指標。截至二0二五年十月，已有二百零一場活動參與，累計減少三點一九萬公噸的碳排放(二氧化碳當量)。透過制度化管理，桃園成功讓活動減碳具體化並成為國內唯一具備完整審查機制的城市，受到國際肯定。

最後是「AI環境污染辨識系統」，整合影像、聲音與感測數據，可即時偵測工廠黑煙、廢水排放、深夜噪音與廢棄物傾倒等污染事件。系統上線後，準確率達80%以上，異常狀況一經辨識，系統自動以LINE或影像進行告警，整體提升百分之五十五稽查效率，大幅提升執法效率並降低巡查成本，亦是桃園數位環境治理的重要里程碑。