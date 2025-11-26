桃市榮獲114年公寓大廈管理督導考核特優 張善政：持續攜手市民提升居住品質

都發局呈獻榮獲內政部國土管理署「114年公寓大廈管理組織報備及相關業務督導考核特優」。





桃園市長張善政26日上午主持市政會議，接受都發局呈獻榮獲內政部國土管理署「114年公寓大廈管理組織報備及相關業務督導考核特優」。張市長表示，內政部「特優」評等為全國公寓大廈管理督導考核最高肯定，桃園今（114）年度再度獲評「特優」，是市府團隊與各社區多年努力的成果，未來市府將持續與市民攜手，讓桃園社區更進步、更美好。

張善政指出，每年舉辦的「優良社區評選」頒獎典禮，皆能看見社區以成果看板展現管理亮點與創新作為，住戶也展現高度認同與凝聚力。許多社區不再僅是「住自己的家」，而是將整個社區視為共同家園，主動投入管理與環境改善。市府透過多元評選與輔導機制，不僅凝聚社區向心力，也全面提升居住品質。

廣告 廣告

都發局表示，因應人口與社區數量增加，市府持續擴大社區輔導量能，近一年新增335處社區，累計已協助超過8,000處成立管理組織，今年亦成功輔導近60處社區完成組織成立。同時，每年滾動檢討公設修繕補助，今年投入6,200萬元，協助136處改善公安設施，並首創電動車防火毯補助，全面提升社區安全韌性。

都發局進一步指出，市府持續推動「優良公寓大廈評選」，今年共有226處社區參與，創下歷史新高並為全國最大規模。評選指標亦與政策與環境趨勢接軌，鼓勵社區於建築安全、防災韌性、敬老友善及淨零排碳等面向持續創新與精進管理。桃園在公私協力下展現亮眼治理成果，正穩健邁向更安全、友善且永續的宜居城市。

更多新聞推薦

● 綠營批中市7大建設追加逾千億經費 盧秀燕反擊：高雄1條捷運就打倒我們