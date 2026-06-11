桃市歷史建築東門國小日式宿舍修復工程 規劃設計已進入成果驗收階段

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東門國小日式宿舍現況照。





位於桃園市桃園區的歷史建築「東門國小日式宿舍」，興建於日治時期昭和9年（1934年），為原桃園第二公學校創校時期唯一留存的校長宿舍，並於民國110年登錄為歷史建築。本規劃設計案於113年獲文化部文化資產局補助，目前規劃設計已進入成果驗收階段，預計今年9月結案，工程總經費約3,100萬元，已向中央提送工程計畫書。

「東門國小日式宿舍」為桃園第二公學校創校時期的重要建築，見證桃園市街向東發展的歷史脈絡，以及日治時期初等教育發展歷程；同時也是桃園區現今僅存且保存完整的日治時期初等教育教職員宿舍，具高度建築史與技術史價值，深具文化資產保存意義。

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東門國小日式宿舍現況照。

未來，日式宿舍將透過活化再利用，轉型為結合兒童文學展示、教育推廣及文化導覽的多功能空間，不僅延續歷史建築風貌，也持續發揮教育與文化傳承功能。

此外，基地西側緊鄰近年落成的桃園文學館，具備良好的文化資源串聯條件，未來可進一步延伸兒童文學教育特色，結合公共空間開放與人文景觀營造，形塑兼具教育意義與城市魅力的文化場域，打造桃園市嶄新的文化亮點。

東門國小日式宿舍修復工程規劃設計-3D模擬示意圖。 (入口視角)

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