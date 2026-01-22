桃市民政局替代役公益大使團出任務 為獨居長者送餐

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府民政局成立「替代役公益大使團」，安排替代役男深入社區，除協助華山基金會為獨居長者送餐，具醫學系背景的役男還額外提供量測血壓、口腔保健等衛教服務，盼讓長者們在農曆春節前感受到他們的溫暖陪伴。

民政局於2024年成立替代役公益大使團以推動多元公益服務，到去年底，替代役課後照顧班已完成超過200場次的課後輔導，至於結合社會役而投入照顧受傷人員服務，提供了就醫、家務、文書與關懷等協助，累計服務1725人次、服務時數約1萬8759小時，分擔了基層照顧部分量能。

替代役男們分享，許多長者原來不太搭理他人，看見他們的用心後，也願意開口交流，讓他們很有成就感；為了幫助更多長者，他們更積極地設計宣導品如衛生紙盒印上桃園市長照服務、24小時市民服務專線等，盼能協助打造溫馨的環境，讓長者們每天都開開心心。

