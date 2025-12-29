桃市活動1人連中1萬與5萬 市府：皆是隨機開出
桃園市 / 綜合報導
為了響應中央普發1萬，桃園市府推出「百倍奉還」的活動，只要發票金額滿100元並完成登錄，就可以抽現金，但最新一期的中獎名單引發外界質疑黑箱作業。因為一名潘姓民眾，連續抽中2筆獎項，同時獲得1萬元和5萬元現金。對此，桃園市經發局澄清，抽獎過程都在律師的見證下隨機開出，絕對沒有違法不當的情形。
抽獎唱名人員說：「天天抽現金1萬元的抽獎，們恭喜這位潘姓得主。」潘姓得主中獎，帶走1萬元現金，但不只如此，抽獎唱名人員說：「週週抽的時間是12月17日一直到12月23日，我們恭喜潘姓得主。」
5萬元現金獎只抽出1位，但關心抽獎的人心裡出現問號，同一天得獎的也是潘姓得主，兩個是同一人嗎，桃園市府舉辦百倍奉還抽獎活動，天天抽1萬元現金獎，總共抽出7位幸運兒，排在第3的潘姓民眾順利拿獎，經查，週週抽得主，姓名跟電話一樣，中獎的真的是同一人，讓許多網友質疑，是天選之人嗎，或是另有隱情。
民眾說：「抽獎本來就是靠運氣，啊如果是黑箱的話，要看有沒有人會發現。」民眾說：「就他(潘姓民眾)比較幸運吧，可能上天眷顧他吧，(公平性)應該是OK啦，它電腦抽樣抽的啊，電腦，除非你去改程式碼，不然應該不會...沒辦法作弊啊。」
也有其他民眾質疑，包含自己與親友積極參加，卻連安慰獎都沒有，根據活動辦法，民眾只要在桃園的店家消費，並取得統一發票，一筆滿100元就能得到1組抽獎序號，單筆上限600組。
潘姓民眾當週消費金額29萬元，總序號數達756筆，而全部民眾超過153萬筆，換算得獎機率萬分之4。
桃園市經發局商業發展科長周智業說：「我們每次的抽獎，都有律師公開的一個見證，然後我們全程都會做錄影的存證的一個動作。」針對民眾質疑，市府澄清，抽獎過程秉持公平公正公開的原則，由電腦系統隨機抽出絕無不法。
