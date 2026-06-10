桃市獲衛福部地方衛生考評4項大獎 張善政肯定市府同仁努力

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衛生局榮獲衛生福利部「114年地方衛生機關業務考評」績優獎項。





桃園市長張善政10日上午主持市政會議，接受衛生局呈獻榮獲衛生福利部「114年地方衛生機關業務考評」績優獎項。張市長表示，桃園市能在中央業務考評中脫穎而出，實屬不易，不僅彰顯公共衛生政策推動的具體成果，更充分肯定衛生局全體同仁及第一線醫事、公衛、藥事、護理與長照夥伴的專業投入與辛勤付出。

衛生局長賈蔚表示，此次佳績歸功於衛生局全體同仁長期的努力，以及各業務團隊齊心協力、共同打拚的成果。感謝市府對衛生業務的高度重視與全力支持，並承諾衛生局將持續整合各方資源與專業能量，攜手打造更完善的健康照護環境。

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衛生局長致詞。

衛生局表示，本次於衛生福利部「114年地方衛生機關業務考評」第一組六都評比中表現亮眼，於心理健康、食品藥物及防疫等3個類別榮獲第一名，長期照護類亦獲第二名佳績，共計摘下4項大獎，成果斐然。其中，心理健康、食品藥物及防疫類表現尤為突出，充分展現桃園市在心理支持、食藥安全及傳染病防治等領域的卓越實力；長期照護類摘得第二名，亦彰顯市府持續提升長照服務品質的堅定決心與豐碩成效。

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