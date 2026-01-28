桃市獲114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎 張善政期勉打造永續宜居桃園





桃園市長張善政28日於市政會議中，接受水務局呈獻榮獲衛生福利部「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」。張善政肯定水務局自全臺22縣市、352件參獎作品中脫穎而出，成果深獲中央肯定，也期勉同仁將永續理念融入施政，為桃園打造更健康、宜居且具韌性的城市環境。

水務局長劉振宇指出，龍山滯洪池緊鄰衛生福利部桃園醫院，園區內設有友善步行動線，提供病患及陪同家屬散步休憩的空間。綠意景觀不僅有助於舒緩身心，也為周邊居民打造更舒適、安全的戶外活動環境，實踐高齡友善與健康促進的理念。



桃園市長張善政期勉繼續打造永續宜居桃園。





水務局說明，龍山滯洪池除肩負防洪功能外，更整合水循環利用、節能減碳、環境教育、高齡友善與永續發展等多重目標。本次以「讓雨停下腳步，為城市留住永續」為核心理念參獎，獲得評審一致肯定。

工程施工期間即與龍山國小合作，帶領學童親手種植「春不老」，將防災與環境教育向下扎根；營運階段則攜手武陵高中，將「埤塘學」課程移至現地教學，深化學習體驗。未來水務局也將持續活化市內各滯洪池，讓其不僅是城市防汛的重要夥伴，更成為兼具教育與休憩功能的戶外學習場域。

市府水務局長劉振宇說明龍山滯洪池打造健康城市暨高齡友善城市的理念。





