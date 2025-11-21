桃市發明展選拔暨展覽會登場 經國國中脫穎而出晉級全國賽

桃園市立經國國民中學在「桃園市114學年度國中小發明展選拔暨展覽會」表現搶眼，六件作品脫穎而出，其中兩件特優、兩件甲等，四件作品皆順利晉級全國賽。市賽複審採現場簡報與問答，場地由平興國中統籌，評審重在問題定義、原理解決與應用情境的完整性，充分體現桃園長年建立的發明教育機制與舞台。

桃園市立經國國民中學學生沈芷彤、呂詠心《高齡照護智慧藥盒》榮獲特優。圖：教育局提供

教育局表示，經國國中為桃園市「創造能力資優」承辦學校，長年提供專業支持與課程資源，形成校內外一體的培育網絡。今年多數獲獎團隊來自學校的「創造力資優班」。該班以108課綱的「素養導向、跨域統整、探究與實作」為課程設計主軸，將創造力訓練與生活議題連結，讓學生把點子做成可驗證的雛型，如此次晉級全國賽的四件作品：以NFC與LINE機器人結合的《高齡照護智慧藥盒》，把長者用藥提醒與家屬回報納入日常流程；以Arduino模擬心跳節律與震動頻率的《小Baby震動音波安撫抱枕》，從生理節律回應育兒不安；針對密閉空間風險設計的《螺旋水塔清洗裝置》，以球形機構降低工安；以及以可視薄膜快速辨識瓦斯外洩的《氣體外洩檢知環》。另兩件佳作涵蓋跌倒偵測與微電流環教示範，從家庭安全到永續素養，題材橫跨多元。

經國國中校長陳新文指出，學生以使用者觀點切入，歷經田野觀察、需求轉譯、原型反覆測試與情境驗證，所展現的不只是「會做」，更是把知識轉化為解決方案的能力；而這正是108課綱所強調的關鍵素養。輔導主任呂學育強調，比起名次，老師們更在意學生如何發現問題、合作解決、據以修正。經國以STEAM為底座，以創造力資優課程串聯創客實作與社會關懷，讓學生在六分鐘簡報與詢答中清楚說出「為何做、怎麼做、做得如何」，把專業語言化為能被理解的故事，也把公民責任落在可行的設計上。

指導教師群則在課後與周末陪伴學生進行結構與電路測試、簡報敘事推演與問答模擬，協助團隊在評審面前完整呈現從「洞見」到「作品」的連貫鏈條。教育局表示，從高齡照護、公共安全、育兒支持到環境永續，這批作品既映照了108課綱的素養導向，也讓外界看到桃園在發明教育上的系統能量與現場厚度，期待學子們在全國賽的舞台上，持續綻放亮眼的學習成果。

