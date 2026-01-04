桃市百億增校 115年5校竣工

因應桃園市各新興重劃區人口快速移入，帶動學齡人口持續成長，桃園市教育局積極推動設校。教育局表示，目前全市已畫設10所新學校，包含國小、國中及國中小一貫課程等不同學制，自民國115年起將陸續完工或進入具體推動階段。

教育局指出，10所新設學校分別為環北國中、龍興國小、青園國小、文青國中小、仁德國小、過嶺國小、平鎮國小、航科國小、青園國中及龍科國小，整體建設規畫至119年，所需經費約100億元，目前相關新設校已編列預算24億元。

廣告 廣告

教育局表示，位於交通發展快速區域的環北國中，規畫23班，工程總經費約11億8656萬元，預計於115年7月竣工；龍興國小規畫24班，工程經費約11億1410萬元，預計115年5月完工，可望有效因應周邊住宅區人口成長帶來的就學需求。

另，青園國小為大型校舍建設，規畫60班，工程經費約17億3147萬元，預計於115年11月竣工；文青國中小則採國中小一貫設計，規畫國小36班、國中21班，工程經費約11億1960萬元，預計115年10月完工；仁德國小規畫36班，工程費10億2869萬元，預計115年9月竣工。

至於後續推動學校，過嶺國小規畫24班、航科國小規畫24班，、平鎮國小則規畫24班、青園國中規畫24班、龍科國小規畫12班。