桃市研發AI客語學習系統 邀你跟著虛擬人物學客語

桃園市長張善政(中)出席「 桃園大客家AI客語學習系統」成果發表會。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府客家事務局花費2年時間，研發「桃園大客家(Taoyuan TAI Hakka)AI客語學習系統」，讓民眾上網就能透過「AI聊天」、「即時翻譯」、「闖關測驗」等功能，跟著虛擬人物阿哈與愛卡，學習四縣與海陸腔調的客語。

「桃園大客家AI客語學習系統」成果發表會上午在聯新國際醫院國際會議廳舉辦，由主持人說明學習系統的使用步驟與應用情境、桃園市長張善政示範如何與虛擬人物對談，張善政說，坊間結合人工智慧學習客語的系統很少，客家局積極研發AI學習系統後，可讓有心學習客語的民眾多多利用，未來市府也會將該架構應用到學習原住民族語言推廣上。

客家局長范姜泰基說，桃園大客家AI客語學習系統的英文Taoyuan TAI Hakka中，TAI由代表桃園(Taoyuan)的T，再上上AI，而成了客語「大」的發音，希望能象徵桃園客家與科技同行，持續推動客語傳承以開創更「大」的未來。

AI客語學習系統以「24小時想學成學」為核心概念，范姜泰基說，初期鎖定初學者與年輕族群推出「AI聊天」、「即時翻譯」、「闖關測驗」等3大功能，無須下載程式而採Web App形式，讓民眾透過手機、平板或電腦都能隨時學習；其中「闖關測驗」設計單詞、句子、對話3個關卡，讓民眾邊玩邊學，例如「對話城堡」中，使用者可於聽取客語答案後，選取「學生愛去哪讀書」等問題的最佳答案。

桃園市長張善政示範與「 桃園大客家AI客語學習系統」的虛擬人物對談。(記者周敏鴻攝)

